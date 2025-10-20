Desde el año 1996 se cambia la hora en octubre; anteriormente se hacía en el mes de septiembre. En la madrugada del sábado 25 de octubre al domingo 26 damos la bienvenida al horario de invierno, de forma que cuando el reloj marque las 03:00 horas habrá que retrasarlo a las 02:00.

Este cambio de hora no sólo se da en España, sino en todos los países de la Unión Europea. El principal objetivo es adaptar la jornada laboral a la luz diurna y así ahorrar energía. A partir del 26 de octubre amanecerá y anochecerá más temprano hasta que en marzo de 2021 entremos en el horario de verano.

¿Cuándo será el último cambio de hora?

Una directiva de la UE de 2001 estableció que el último domingo de los meses de marzo y octubre, dos veces al año, tendría lugar el cambio de hora. Una normativa de aplicación obligatoria en todos los países miembros de la Unión Europea.

Razones por las que se cambia la hora en octubre

Para entender por qué se cambia la hora en octubre hay que remontarse hasta finales del siglo XVIII de la mano de Benjamin Franklin. Por aquel entonces, el embajador de EE.UU en Francia propuso una serie de medidas para ahorrar energía: regular el consumo de cera, repicar las campanas al amanecer para que todo el mundo se despertara a la misma hora…

Aunque en un principio no se tomaron demasiado en serio, con el paso de los años fueron evolucionando hasta el cambio de hora que conocemos en la actualidad.

La primera vez que se aplicó durante la I Guerra Mundial. Luego se abandonó, y se volvió a reanudar su uso en 1973, durante la Crisis del Petróleo, para utilizar menos electricidad y aprovechar al máximo la luz solar.

En España el primer cambio de hora se produjo en 1974. En 1980 se aprobó en una directiva de la Unión Europea.

¿Cómo afecta a la salud?

El cambio de hora es una medida de ahorro energético que genera una gran controversia entre los científicos y profesionales sanitarios. Hace solo unas semanas expertos de la Academia Americana de Medicina del Sueño lanzaron un comunicado solicitando que se eliminara esta práctica. Argumentan que hay evidencias claras de los terribles efectos que el cambio de hora tiene en la salud a nivel físico y mental: accidentes cerebrovasculares y cardiovasculares, déficit de atención y concentración…

Sin embargo, y a pesar de los riesgos sobre los que advierten, la entrada en el horario de invierno es mucho más llevadera que la entrada en el horario de verano. El cambio es relativamente sencillo para la gran mayoría de la población porque desde el punto de vista biológico el cuerpo se adapta mejor a tener una hora más para dormir.