El Plan de Feijóo para los autónomos: rebaja de impuestos, menos burocracia y relevo generacional
Se trata de una Plan integral de ayuda para los autónomos y las clases trabajadoras
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este sábado su plan integral para los autónomos y las clases trabajadoras. En total, tres medidas que van desde la bajada de impuestos a la reducción de la burocracia, hasta a la formación de los jóvenes y el compromiso con el revelo generacional.
Desde Soria, el jefe del principal partido de la oposición ha querido marcar distancias con las acciones del Gobierno de Sánchez en materia económica y todo, con el propósito de evitar «los sablazos» a los que prevé someter a los autónomos.
Según ha avanzado el propio Feijóo, su propuesta, que se someterá a debate y votación en las Cortes, se suma al ya planteado en el Senado en el que se proponen un conjunto de medidas para la protección de los trabajadores. Una alternativa, ha expresado, que se produce en una semana en la que el Gobierno ya ha anunciado la décima subida de cotizaciones para los autónomos.
Estas son las 3 medidas del plan de Feijóo para los autónomos:
- Bajada de impuestos. Desde el PP se comprometen a que los autónomos estén exentos del pago del IVA siempre que sus ingresos sean inferiores a 85.000 euros anuales.
- Reducción de la burocracia. Para que los autónomos pasen de una declaración del IVA por trimestre -en total presentan cuatro al año-, a una por año.
- Garantizar la formación y el relevo generacional. El plan de Feijóo ampliará la figura de autónomo colaborador a los no familiares en caso de sucesión y ofrecerá ayudas a los jóvenes para la creación del contrato ‘El autónomo forma’. Un programa de cotización conjunta entre el autónomo y el aprendiz en los 5 años precios a la jubilación.