El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este sábado su plan integral para los autónomos y las clases trabajadoras. En total, tres medidas que van desde la bajada de impuestos a la reducción de la burocracia, hasta a la formación de los jóvenes y el compromiso con el revelo generacional.

Desde Soria, el jefe del principal partido de la oposición ha querido marcar distancias con las acciones del Gobierno de Sánchez en materia económica y todo, con el propósito de evitar «los sablazos» a los que prevé someter a los autónomos.

Según ha avanzado el propio Feijóo, su propuesta, que se someterá a debate y votación en las Cortes, se suma al ya planteado en el Senado en el que se proponen un conjunto de medidas para la protección de los trabajadores. Una alternativa, ha expresado, que se produce en una semana en la que el Gobierno ya ha anunciado la décima subida de cotizaciones para los autónomos.

Estas son las 3 medidas del plan de Feijóo para los autónomos: