Feijóo señala a Sánchez por hacer que España sea «cara para el trabajador y barata para el sinvergüenza»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado duramente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por convertir a España en «un país caro para el trabajador» mientras a su vez permite que sea «barato para el sinvergüenza». En el cara a cara entre ambos, Feijóo ha recordado a Sánchez que con él al frente del Ejecutivo «han prosperado» José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García, las caras visibles de la corrupción del PSOE, pero todos «a su sombra».

«Señor Sánchez, con usted han prosperado Ábalos, Santos Cerdán, Koldo, su familia. Hay más. Eso sí, todos a su sombra», le ha dedicado Feijóo al inicio de la sesión de control de este miércoles en el Congreso de los Diputados.

El presidente popular ha incidido en que mientras «en el círculo» de Sánchez «hacen caja», los españoles «hacen cuentas». Feijóo ha explicado que «las familias que sufren llenar la cesta para llegar a fin de mes ven como en el PSOE y en su ministerio de Transportes corren los billetes como en un prostíbulo».

«Y su reacción no es disculparse como haría un presidente decente, sino otra subida de impuestos a tres millones de españoles», ha criticado a Sánchez. «Ahora quieren subir la cuota a los autónomos un 35%, es decir, pagarán más en cotizaciones, 6.000 millones de euros. Ha convertido a España en un país caro para el trabajador y barato para el sinvergüenza. ¿Le parece que esto es decente?», ha añadido.

La respuesta de Sánchez, escudada en que el suyo es «uno de los Gobiernos más decentes, estables y eficaces de Europa» ha recibido una nueva réplica por parte de Feijóo desde su escaño. «Decir que su Gobierno es el más decente de Europa es insultar a todos los primeros ministros de Europa», le ha contestado.

«Señor Sánchez, usted no dirige un país, usted lo exprime, exprime a los que cumplen y protege a los que roban. España está cansada de pagar su corrupción, su malversación, su incompetencia y los privilegios de su gente. La gente no trabaja para vivir, sino para mantenerles a ustedes, y con usted merece la pena ser un jeta», ha completado el presidente del PP.

La España de Sánchez

Feijóo se ha centrado en la vivienda y en el trabajo, después de una nueva subida de impuestos del Gobierno, en este caso a los autónomos. «Con tantos que le rodean, trabajar no puede consistir en que el Gobierno te cruja a impuestos, trabajar tiene que poder servir para tener una vivienda digna y un proyecto vital, trabajar debería de dar esperanza, y con usted da rabia», le ha dicho a Sánchez.

«Rabia de ver cómo la decencia no cotiza, rabia de comprobar como el mérito no sirve. Rabia de sentir que se castiga al honrado y se aplaude al indecente», ha añadido Núñez Feijóo en la Cámara Baja. «En conclusión, en la España de Pedro Sánchez si trabajas, pagas, si robas, cobras, y si le aplauden prosperan. En la España queyo propongo merecerá la pena trabajar y pondremos fin al saqueo. Deje ya de hablar de triple A, lo que hace usted es subir tres veces los impuestos», ha manifestado el líder del PP, respondido con una ovación proveniente de su bancada.