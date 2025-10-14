Feijóo endurecerá los requisitos de la nacionalidad para los inmigrantes: «Hay que merecerla»
"Ser español no es sólo vivir en España, es participar de un proyecto común, compartir una historia, unos valores y un destino"
Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha anunciado su intención de endurecer los requisitos que se exigen a los inmigrantes para la concesión de la nacionalidad española. Tras detallar los puntos en los que consiste el Plan Migratorio de su partido, Feijóo ha sostenido que la gestión de estas tramitaciones no puede quedarse en un simple trámite administrativo. «La nacionalidad española no se regala, se merece», ha esgrimido.
«Ser español no es sólo vivir en España, es participar de un proyecto común, compartir una historia, unos valores y un destino», ha detallado el jefe del principal partido de la oposición. Ello, durante un acto celebrado este martes en la ciudad de Barcelona en compañía de Alma Ezcurra, coordinadora sectorial del PP, y artífice principal de la política migratoria de su grupo.
Para Feijóo, España debe asumir un nuevo «modelo respetuoso de convivencia» basado en que, el que viene de fuera, debe acatar tanto unas normas como unas leyes. Todo ello, con el fin último de que quien quiera convertirse en ciudadanos español debe hacerlo desde el compromiso con el país y que, el mero de hecho de permanecer un periodo largo de tiempo en España o tener vínculos familiares, no sean los únicos elementos que faciliten su estado.
En este sentido, Feijóo, ha defendido que su Plan Migratorio pretende ser la alternativa ante el que ha denominado como «buenismo» del PSOE y la «criminalización» de Vox frente al uso de la inmigración ilegal.
«No vamos a esconder nuestras propuestas por miedo a lo que digan unos ni a cambiar nuestros principios por miedo a lo que puedan decir otros», ha expresado. «Nosotros ofrecemos a la sociedad española principios sólidos que ni se entregan al buenismo ni que fomentan la criminalización que, además de injusta, no solucionan nada», ha señalado.
Así, dentro de la propuesta del líder de la oposición a Pedro Sánchez, destacan al menos una decena de iniciativas, algunas de ellas como la creación de nuevos «controles antifraude» para que la reagrupación familiar no sea un coladero de inmigrantes que fueron adelantadas por OKDIARIO.
Las 10 medidas de Feijóo
- Una autoridad única. Según ha esgrimido Feijóo, lo que le ha faltado al Gobierno de Sánchez es «voluntad» para abordar la crisis migratoria. A su juicio, «parte del problema radica en que hoy ningún ministerio tiene todas las competencias y por tanto, las responsabilidades se difuminan entre cinco ministerios».
- Más control de fronteras. «O se gobiernan las fronteras o nos gobiernan las mafias», ha señalado el líder del PP. En este sentido, España «tiene derecho a decidir quién entra, cómo entra y para qué entra». Según él, no hacerlo implica que el Estado español renunciaría a ejercer si soberanía de forma efectiva tanto en las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla, así como en las islas. Feijóo, que ha manifestado su compromiso con la activación de Frontex para combatir la inmigración ilegal.
- Lucha contra las mafias. Ello, con todos los instrumentos al alcance del Estado que, para él, pasan por la reforma de la Ley orgánica del Poder Judicial, la reforma de la Ley de Extranjería y hasta del Código Penal para que España «pueda perseguir los delitos de tráfico de personas en aguas internacionales cuando sean rescatar por nuestras autoridades o lleguen a puertos españoles». Además, de la ampliación de las competencias de la Fiscalía General del Estado y de la Guardia Civil, para que cesen las que ha considerado de «concesiones» para aquellos que ha asegurado «hacen negocio con la desesperación de la gente».
- Tolerancia cero contra el delito. Feijóo también ha manifestado su máxima en relación a la «tolerancia cero con el delito» que, según ha sostenido, irá ligado a «la pérdida de residencia» que sería automática en los casos de que se hubieren cometido «delitos graves». También contra la reincidencia, que «no puede premiarse con la permanencia en España».
- Fomentar el empleo como puerta de entrada al país. «No vamos a perpetuar un modelo que premia la infracción sobre el cumplimiento», ha señalado. En este sentido, ha incidido en la idea de que España «hemos llegado al absurdo de que la vía legal es más rápida». A lo que ha manifestado su deseo de que sea preciso fomentar la contratación en origen así como los visados temporales para encontrar trabajo.
- Colaboración con terceros países. A juicio de los populares, es preciso hablar de la responsabilidad que los países de origen tienen sobre los flujos migratorios. En boca del líder del PP, no se puede utilizar el drama de la inmigración como «medida de presión» para con los países de acogida.
- Corregir las figuras del asilo y el arraigo. Los mismos, deben responder a la excepcionalidad para las que que están previstas previamente en el ordenamiento jurídico. «El sistema de asilo debe ser ágil y riguroso», ha asegurado Feijóo.
- Contribuir tiene que ser el principio para permanecer. La residencia, según el PP, debe premiar el esfuerzo, el trabajo y la integración; no conseguirse por vía de la inercia sino que aquellos que se esfuerzan en la construcción del país deben tener un reconocimiento. Según ha expresado Feijóo, el modelo español debe partir de la «igualdad de derechos», así, la residencia de larga duración, por ejemplo, «debe depender de la contribución y no del mero paso del tiempo»
- Igualdad en el reparto de menas. Para que no sea fruto de un «reparto extraordinario» entre las autonomías. Según el plan de los populares, siempre que sea posible «debe promoverse el retorno al núcleo familiar de origen del menor». En este aspecto, se proponen elementos para combatir el fraude y poder deducir la de edad de los menores en un pazo máximo de 72 horas.
- La nacionalidad español es un reconocimiento, no un trámite administrativo. Según ha esgrimido Feijóo, «ser español no es solo vivir en España, es participar de un proyecto común, compartir una historia, unos valores y un destino».