Feijóo endurecerá los requisitos de la nacionalidad para los inmigrantes: «Hay que merecerla»

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha anunciado su intención de endurecer los requisitos que se exigen a los inmigrantes para la concesión de la nacionalidad española. Tras detallar los puntos en los que consiste el Plan Migratorio de su partido, Feijóo ha sostenido que la gestión de estas tramitaciones no puede quedarse en un simple trámite administrativo. «La nacionalidad española no se regala, se merece», ha esgrimido.

«Ser español no es sólo vivir en España, es participar de un proyecto común, compartir una historia, unos valores y un destino», ha detallado el jefe del principal partido de la oposición. Ello, durante un acto celebrado este martes en la ciudad de Barcelona en compañía de Alma Ezcurra, coordinadora sectorial del PP, y artífice principal de la política migratoria de su grupo.

Para Feijóo, España debe asumir un nuevo «modelo respetuoso de convivencia» basado en que, el que viene de fuera, debe acatar tanto unas normas como unas leyes. Todo ello, con el fin último de que quien quiera convertirse en ciudadanos español debe hacerlo desde el compromiso con el país y que, el mero de hecho de permanecer un periodo largo de tiempo en España o tener vínculos familiares, no sean los únicos elementos que faciliten su estado.

En este sentido, Feijóo, ha defendido que su Plan Migratorio pretende ser la alternativa ante el que ha denominado como «buenismo» del PSOE y la «criminalización» de Vox frente al uso de la inmigración ilegal.

«No vamos a esconder nuestras propuestas por miedo a lo que digan unos ni a cambiar nuestros principios por miedo a lo que puedan decir otros», ha expresado. «Nosotros ofrecemos a la sociedad española principios sólidos que ni se entregan al buenismo ni que fomentan la criminalización que, además de injusta, no solucionan nada», ha señalado.

Así, dentro de la propuesta del líder de la oposición a Pedro Sánchez, destacan al menos una decena de iniciativas, algunas de ellas como la creación de nuevos «controles antifraude» para que la reagrupación familiar no sea un coladero de inmigrantes que fueron adelantadas por OKDIARIO.

Las 10 medidas de Feijóo