Ábalos a OKDIARIO horas antes de declarar en el Supremo: «Un diputado en la cárcel sería un escándalo»

El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos habla con OKDIARIO horas antes de declarar en el Tribunal Supremo y asegura que «un diputado en la cárcel sería un escándalo», en alusión a si teme ir a prisión.

«Miedo atroz no he tenido nunca, porque lo he visto siempre imposible, porque sería un atropello, sería un escándalo internacional, vamos a ver, que no, que no hay sentencia, otra cosa es si hubiera sentencia», explica el ex ministro socialista.

José Luis Ábalos se muestra contundente: «Piden prisión provisional porque dicen que tengo un origen desconocido de 95.000 euros en diez años y el señor Aldama, con cientos de millones defraudados, está por ahí, por la calle, pontificando, acusando a unos y a otros y viviendo como Dios».

«¿Pero qué mentalidad de país tenemos? A prisión provisional no se manda a cualquiera», zanja el que fuera la mano derecha del presidente Pedro Sánchez.

«No pierdo la condición de diputado»

El ex ministro socialista también ha estado estos días estudiando el Reglamento de la Cámara y si jurídicamente es posible que un parlamentario del Congreso de los Diputados vaya a prisión.

«Tú no pierdes la condición de diputado salvo por sentencia firme, es decir, si eres diputado, no entras directamente, no te pueden privar de tu función. ¿Cómo vas a tener un diputado preso? Solamente te pueden desproveer del acta mediante sentencia firme, no con una prisión provisional, sino estaríamos hablando de una dictadura y se montarían causas contra diputados para quitarlos del Parlamento», expone Ábalos en una conversación con OKDIARIO.

Explica que Santos Cerdán dimitió de diputado y que por eso pudieron acordar su ingreso en la cárcel. «Tendría que haber esperado un poquito, haber aguantado la declaración», explica José Luis Ábalos en una conversación con OKDIARIO.

«No cumplo los requisitos»

Ábalos también mantiene la calma, ya que declaró en ocasiones anteriores y la Fiscalía Anticorrupción no pidió su ingreso en prisión. Especialmente se apoya en el pasado mes de junio, cuando la causa adquirió una nueva dimensión tras el informe de los audios de Koldo.

«No pueden pedirme ir a la cárcel, vamos a ver, cuando se produce lo de Santos Cerdán, en ese momento la acusación popular lo pide y el fiscal anticorrupción dice que legalmente no es posible», explica Ábalos.

El ex ministro de Transportes también defiende que no se cumplen los tres requisitos que hay que cumplir para que se acuerde la prisión provisional: «El riesgo de fuga no me fui ni cuando no estaba investigado y no me fui siendo investigado, no tengo dónde ir, tengo arraigo familiar y soy diputado».

Y prosigue: «Tampoco hay riesgo de destrucción de pruebas, han entrado en el garaje, en el coche, todo me lo han requisado. Y la reiteración, ya no soy ministro, ya no puedo. Es un rollo mediático y político. No se da ninguna circunstancia».

Consulta a los juristas

El ex ministro socialista, además, ha enviado a OKDIARIO un hilo escrito en X del abogado penalista José María de Pablo que señala que «la prisión provisional no se acuerda por capricho del juez, ni por la cantidad o intensidad de indicios de delito que existan contra alguien, ni porque hablen en clave de chistorras, ni por lo bien o mal que nos caiga el investigado».

1/ Sobre la posibilidad de que mañana el Instructor del TS acuerde o no la prisión provisión para José Luis Ábalos, algunos apuntes 👇🧵 — José María de Pablo (@chemadepablo) October 14, 2025

En su análisis del caso de José Luis Ábalos, De Pablo concluye que, con los datos conocidos hasta ahora, «no procede acordar la prisión provisional, salvo que falten datos esenciales».

El penalista defiende que «los requisitos del artículo 503 LECRIM deben valorarse con mucho rigor», recordando que «la presunción con la que se debe trabajar es la de que el investigado es inocente».

«Esto es inhumano»

«Tiene que llegar un momento en que las pruebas y los procedimientos se hagan valer. Yo quiero que esto se resuelva lo antes posible. Yo no puedo vivir así, no quiero un proceso alargado con la duda sobre mí, no quiero alargar este tormento, esto es inhumano, absolutamente inhumano», zanja José Luis Ábalos, que afronta su declaración ante una expectación mediática máxima.