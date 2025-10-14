Ábalos irá mañana con José Aníbal al Supremo y designará a su nuevo abogado después de la vista

El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos irá mañana con el que fuera su abogado José Aníbal Álvarez al Tribunal Supremo y designará tras su declaración a una nueva defensa.

José Luis Ábalos tiene mañana miércoles 15 de octubre a las 10:00 horas de la mañana una cita crucial en el Tribunal Supremo ante el juez Leopoldo Puente, que instruye su causa especial. Se trata de la cuarta vez que comparece ante el juez y esta vez lo hace a raíz de los pagos en efectivo del PSOE detectados en el último informe de la UCO.

El ex ministro renunció el pasado lunes a su abogado, tal y como adelantó este periódico. Alegó en un escrito remitido al juez que existían «diferencias irreconciliables» entre ellos. Aníbal no había ganado ningún recurso en todo este tiempo y quería que su cliente pactase con la Fiscalía, reconociese delitos o dejara su acta de diputado, algo a lo que José Luis Ábalos se negaba.

Si bien se le pidió que dejase la venia, José Aníbal Álvarez se negó y fue el propio José Luis Ábalos el que tuvo que renunciar. Un día más tarde, en la mañana de este martes 14 de octubre, solicitó un abogado de oficio.

El juez Leopoldo Puente rechazó la decisión de Ábalos de renunciar a su abogado al considerar que se trata de un fraude de ley y ha decidido mantener la fecha de su declaración. El juez ve en ello una «intempestiva decisión» y cree que, por el momento en que se ha producido y «la completa ausencia de justificación razonable», persigue en realidad «provocar de forma indebida la suspensión de vistas o comparecencias oportunamente señaladas».

Además, expone en su auto que «en ambas declaraciones, la defensa de José Luis Ábalos Meco será desarrollada por el letrado José Aníbal Álvarez García, salvo que José Ábalos Meco designara a otro, en su lugar, que estuviera en condiciones de asumir este día su defensa».

De este modo, Ábalos no ha tenido tiempo de buscar otro abogado que pueda estudiarse la causa en cuestión de horas y tendrá que asistir al Alto Tribunal con José Aníbal Álvarez, tal y como hiciera en las ocasiones anteriores.

OKDIARIO se ha puesto en contacto con el despacho de José Aníbal Álvarez, que se ha negado a hacer declaraciones.

José Luis Ábalos tiene ofertas

José Luis Ábalos ha tenido durante estos días ofertas de otros abogados. Hasta cinco penalistas se han brindado al ex ministro para llevarle la defensa letrada. Algunos de ellos no son de Madrid e incluso le han ofrecido la defensa de forma gratuita.

El ex ministro estaba tanteando quién podría ser su nuevo abogado, pero los plazos son ajustados y no dará tiempo a que uno nuevo pueda asistir a su declaración. El sumario tiene miles de folios y Ábalos de nuevo no podrá preparar esta comparecencia.

El juez, tras su declaración, ha dado tres días hábiles a Ábalos para que designe nuevo letrado, avisándole de que si no lo hace, se le pondrá uno de oficio. El instructor explica que entonces, cuando tenga una nueva defensa, admitirá la renuncia a Álvarez.

El Supremo investiga, por un lado, la presunta trama vinculada a los contratos de compraventa de material sanitario en plena pandemia que fueron adjudicados a Soluciones de Gestión y, por otro, el supuesto cobro de comisiones a cambio de obra pública.