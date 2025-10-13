Ábalos presenta la renuncia a su abogado adelantada por OKDIARIO: “Hay diferencias irreconciliables”

«Hay diferencias irreconciliables», con estas palabras José Luis Ábalos ha renunciado a su defensa ejercida por José Aníbal en el Tribunal Supremo, tal y como ha adelantado OKDIARIO en exclusiva.

El que fuera ministro de Transportes del Gobierno de España ha enviado un escrito a la Sala del Alto Tribunal desde Valencia para comunicárselo que ya ha sido recibido por el juez.

«Existen diferencias irreconciliables entre el compareciente y su actual abogado, José Aníbal Álvarez que, lejos de constituir una circunstancia puntual en el tiempo, se han convertido en una constante, lo que hace inviable el mantenimiento de la asistencia letrada, pues se ha producido un deterioro irreversible de lo que debiera ser una relación basada en la confianza», expone en su escrito.

Y prosigue: «La consecuencia es que, tras distintos episodios de desacuerdo, acompañado del ambiente generado en el contexto de los medios de comunicación, la relación entre nosotros se ha visto interrumpida, hasta el punto de que el firmante, que no es abogado, se tiene que preparar su declaración por sí solo».

Tras esta explicación, José Luis Ábalos adjunta al juez dos noticias publicadas en prensa sobre su estrategia de defensa. Una de ellas fue difundida por este periódico, en la que se anunciaba que su abogado estaba tratando de pactar con la Fiscalía, algo a lo que José Luis Ábalos se negaba.

Correo de José Luis Ábalos

José Luis Ábalos también ha presentado en su escrito de renuncia una copia del correo que le ha enviado al que fuera su abogado. A continuación, la carta íntegra enviada por el ex ministro:

«Estimado José Aníbal: Como hemos conversado, la presente tiene por objeto dejar constancia formal de mi renuncia, la cual continuaré tramitando con tus servicios en la causa especial que actualmente se encuentra ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Respecto a dicha renuncia, y según lo acordado entre nosotros, daré aviso al procurador para que proceda a trasladar esta decisión ante la Sala correspondiente. Aprovecho la oportunidad para agradecerte sinceramente el tiempo y los esfuerzos que me has dispensado durante todo este proceso, así como para expresar mi reconocimiento personal por el afecto y aprecio que has demostrado a lo largo del mismo. Recibe un cordial saludo».

Enfrentamiento

Tal y como informó este periódico, ambos habían tenido discrepancias durante estos meses sobre las estrategias de defensa. El último de ellos se produjo la semana pasada, cuando se filtró a los medios de comunicación que José Luis Ábalos estaba a punto de renunciar a su acta de diputado, algo que no ocurrió y que fue desmentido esa misma noche por OKDIARIO.

La tensión continuó durante el fin de semana cuando José Luis Ábalos le pidió que se apartara de su defensa y José Aníbal se negaba a entregar la venia provocando la renuncia expresa del que fuera su cliente.

La declaración en el aire

José Luis Ábalos se ha quedado sin abogado a días de declarar ante el juez del Tribunal Supremo. El instructor Leopoldo Puente le ha citado este miércoles 15 de octubre a las 10:00 horas, pero no puede comparecer sin tener defensa.

El escenario que se abre ahora es que José Luis Ábalos tiene que designar a un nuevo abogado que previsiblemente querrá estudiarse la causa para no generar indefensión en su cliente y tendrá que posponerse la declaración.

Fuentes consultadas aseguran que era mejor que Aníbal hubiese dejado la venia para que el juez no alegase que Ábalos cambiaba de abogado por motivos propios y mantener la comparecencia.

Leopoldo Puente mantuvo la declaración de Koldo, pese a que también cambio de abogado los días previos a su declaración y pidió aplazarla para que su nueva defensa estudiase mejor la causa. Puente no se lo permitió y con Ábalos podría pasar lo mismo.