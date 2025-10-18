Feijóo retrata al PSOE: «El dinero de los autónomos no puede ir a pagar ni chistorras ni prostitutas»

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha denunciado este sábado el aumento de las cuotas a los autónomos a los que prevé someter el Ejecutivo de Sánchez. Feijóo, que ha tildado de «sinsentido» que su Gobierno «viva cada vez mejor a costa de los bolsillos de los demás», ha reprochado que el dinero de los españoles «no puede ir a pagar ni chistorras y ni prostitutas».

Para el jefe del principal partido de la oposición, el presidente Pedro Sánchez, tiene unos problemas «muy diferentes» a los de la ciudadanía. A su juicio, si bien la preocupación del líder socialista está en la «agenda judicial» que le depara cada semana, en la de los españoles, y más concretamente en la de los autónomos, esté la de «mantener su trabajo».

Durante su intervención en un acto celebrado en Soria en compañía del presidente de la Junta de Castilla y Léon, Alfonso Fernández Mañueco, también el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, el líder de los populares ha puesto el foco en que, durante todo el tiempo que Sánchez ha estado en La Moncloa, ha subido las cotizaciones a los autónomos en hasta en nueve ocasiones. Un total de diez tras comunicar las intenciones de su Ejecutivo esta semana.

«Creemos que se puede gobernar de otra forma que tenga sentido», ha asegurado Feijóo, «respetando el dinero público y gastando bien». A su juicio, lo que el Gobierno debería hacer es cesar en sus intentos por «tratar a la persona trabajadora y honrada como un cajero automático».

«Los delincuentes son los que viven a costa de los trabajadores llevando el dinero público a sus casas», ha afirmado. Ello, en alusión a los que fueran números dos de Sánchez en Ferraz, Santos Cerdán y José Luis Ábalos. Ambos, junto a Koldo García, principales investigados en la trama corrupta del PSOE.

Feijóo, que ha querido marcar distancias con las acciones del Gobierno en materia económica, ha hecho una serie de anuncios para ayudar y compensar a los autónomos y a las clases trabajadoras. En este sentido, se ha comprometido con ellos a presentar tanto en el Senado como en el Congreso un Plan Integral para evitar «los sablazos» a los que prevé someterles el Gobierno.