Sánchez dice que «está cumpliendo con Junts» y que se reunirá con Puigdemont «cuando toque»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue preguntado en la rueda de prensa que ofreció tras la reunión del Consejo Europeo de Bruselas sobre la consulta que hará Junts a su militancia para decidir si retira el apoyo al líder socialista. Sánchez afirmó que respeta las decisiones de los partidos políticos, pero resaltó que él está cumpliendo con Junts.

«Yo respeto, por supuesto, el funcionamiento interno de cualquier partido político, faltaría más», afirmó Sánchez para después dejar claro que está cumpliendo con todos los compromisos asumidos con Junts que dependen de su gestión: «Estamos cumpliendo con lo que está en nuestra mano y, con lo que no está en nuestra mano, estamos trabajando para que se cumpla».

«Hala, ya tenéis el corte»

Al ser preguntado si podía ser el momento de concertar la reunión pendiente con Carles Puigdemont, Pedro Sánchez repitió la misma respuesta de cumplimiento de compromisos para recordar las veces que le han preguntado por ello y su respuesta de que estaba dispuesto a reunirse con el líder de Junts.

«Os queréis llevar ese titular. Si os lo he dicho mil veces», dijo ante los periodistas para, poco después, señalar que si se ha aprobado una ley de amnistía, es para «normalizar la situación con los actores políticos».

Finalmente, Sánchez confirmó que «esas reuniones (con Puigdemont) se producirán». «Por supuesto, esas reuniones se producirán. “¿Cuándo? Pues cuando toque». «Hala, ya tenéis el corte», afirmó el presidente del Gobierno para cerrar la rueda de prensa con un «son las once…».