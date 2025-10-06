Zasca y aviso de Puigdemont a Sánchez: «Incapaz de aprobar Presupuestos y como si nada, tú»

El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha advertido seriamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sacado a la luz la incapacidad del jefe del Ejecutivo central para «cuadrar las cuentas y aprobar presupuestos». El político separatista ha comparado la situación de «Barcelona, Cataluña y España» con la de Francia, tras la «sucesión constante» de primeros ministros. «Y como si nada, tú», ha espetado.

Puigdemont ha querido reaccionar a la dimisión del primer ministro francés, Sébastien Lecornu, apenas unas horas después de presentar su Gobierno. El político galo ha renunciado debido a la ausencia de un Gobierno estable y en ello ha incidido el líder de Junts a través de las redes sociales. «En Francia existe una sucesión constante de primeros ministros una vez comprobada su incapacidad de cuadrar las cuentas y aprobar presupuestos», ha subrayado.

A continuación, ha relatado la situación que vive España con Pedro Sánchez, recordemos, socio parlamentario de Junts. «Mientras, no hay (ni se les espera) presupuestos en Barcelona, ​​Cataluña y España. Y como si nada, tú», ha publicado Carles Puigdemont este lunes, en catalán, en su cuenta oficial de X.

Este mensaje de Puigdemont se produce semanas después de que el secretario general de Junts, Jordi Turull, amenazara a Sánchez con poner fin a los pactos. Así, avisó a sus bases de que hay que «prepararse» para un «nuevo ciclo que puede empezar», en referencia a un potencial futuro sin el PSOE en el Ejecutivo nacional. El dirigente independentista habló también de decisiones que su formación debía «tomar sí o sí bien pronto», en un aviso que ahora se reproduce con el tuit del líder separatista.

A França hi ha una successió constant de primers ministres un cop comprovada la seva incapacitat de quadrar els comptes i aprovar pressupostos. Mentrestant, no hi ha (ni se’ls espera) pressupostos a Barcelona, a Catalunya i a Espanya. I com si res, tu. — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) October 6, 2025

«Será un ciclo donde los independentistas seremos motivo de muchas presiones, una brutal prueba de resistencia. Nuestro país y nuestro partido tendremos que jugar la partida que definirá nuestro futuro. De nuestros éxitos dependerá que Cataluña ponga freno a la estrategia desnacionalizadora del president Salvador Illa», manifestó Turull.

Sánchez no habla de Puigdemont

Cabe recordar también la evasiva de Sánchez, el pasado 19 de septiembre, cuando fue preguntado por Carles Puigdemont y, en concreto, por la reunión del líder de Junts con el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en Bruselas.

«Tengo que decirles la verdad, como siempre», declaró Pedro Sánchez, añadiendo que no tenía «información» alguna sobre una reunión que había gestionado él mismo. Esta respuesta levantó las carcajadas de los ciudadanos ante una nueva respuesta huidiza del presidente del Gobierno, quien añadiría como excusa que había estado «toda la tarde liado», en referencia a su reunión de aquel día con el canciller alemán, Freidrich Merz.