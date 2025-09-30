Cautivo de los independentistas y proetarras de los que depende para seguir en La Moncloa, Pedro Sánchez lleva años presumiendo de haber puesto fin a la deriva separatista de Cataluña. Pero Junts, con los que negocia periódicamente en el extranjero para seguir aferrado al poder –Puigdemont sigue en Waterloo–, le ha dejado claro este martes que ningún motivo tiene para presumir de haber neutralizado al separatismo; que el sedicioso 1-O de 2017 lo conmemoran porque el objetivo sigue totalmente vivo; y que no sólo no renuncian a repetirlo sino a consumarlo. La fallida declaración de independencia que ese octubre de 2017 duró unos segundos aspiran a lanzarla con carácter definitivo.

«No es volver a hacerlo, se trata de acabarlo de hacer», ha proclamado este martes el secretario general de Junts, Jordi Turull, precisamente durante un acto en el que este partido ha conmemorado aquel órdago separatista que acabó con sus cabecillas en la cárcel, condenados por sedición, y con el ex president Puigdemont huido de la Justicia.

Necesitado de los votos de Junts para la moción de censura con la que llegó al poder en junio de 2018, Sánchez concedió a los cabecillas del procés separatista el indulto que les permitió a todos ellos salir de prisión. El líder socialista volvió a necesitar a los de Junts para mantener el poder tras las elecciones generales de 2020 y de 2023, y así acabó llegando la Ley de Amnistía para borrar delitos ligados a aquello que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo había sentenciado como sedición.

Junts, que lleva tiempo marcando distancias con Sánchez y que le ha tumbado un buen número de iniciativas parlamentarias –demostrando así la debilidad del Gobierno–, insiste ahora en que la declaración de independencia de Cataluña es un objetivo prioritario para este partido que lidera Puigdemont.

«Millones de motivos»

«Tenemos millones de motivos para volver y para terminarlo», ha dicho Turull al referirse al procés de independencia de Cataluña. La frase contradice de lleno la presunción sanchista de haber acabado con el foco de tensión secesionista en esa región, gobernada actualmente por el socialista Salvador Illa gracias a los votos de investidura que le dio ERC, partido que junto a Junts llevó a cabo la revuelta del 1-0 de 2017.

Ni los indultos, ni la posterior Ley de Amnistía –que en la práctica no ha satisfecho plenamente las pretensiones del independentismo en general y del propio Puigdemont en particular–, ni la quita de deuda autonómica diseñada al gusto de la Generalitat, ni el cupo catalán prometido por el sanchismo… son suficiente para que Junts dé carpetazo al procés.

Este martes, Jordi Turull ha sacado pecho de aquella revuelta separatista. El 1-O, ha dicho, fue una victoria colectiva y no es algo del pasado sino un presente con visos de futuro: «La autodeterminación no es ningún delito sino un derecho fundamental reconocido en todo el mundo. No podemos permitir que el tiempo o las dificultades nos hagan perder la convicción».

«Nos toca ser consecuentes, nos toca ser persistentes, nos toca ser resilientes si queremos acabar de hacerlo [el procés independentista]. No olvidemos nunca esa fuerza», ha remarcado Turull.