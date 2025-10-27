Vox pide el registro de Ferraz ante el «riesgo evidente» de destrucción de pruebas

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha anunciado este lunes que los servicios jurídicos de su formación se presentarán este mismo lunes ante el juzgado de guardia para solicitar el registro inmediato de la sede federal del PSOE en la calle Ferraz de Madrid, así como de los domicilios particulares de todos los cargos socialistas que hayan podido tener acceso a la contabilidad del partido. La formación de Santiago Abascal busca evitar la destrucción de pruebas que podrían comprometer directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Fúster ha anunciado esta decisión en rueda de prensa después de conocerse que el exgerente del PSOE, Mariano Moreno Pavón, se habría llevado una copia completa de la contabilidad del partido. Según esta información, dicha documentación incluiría pagos en metálico realizados al propio Pedro Sánchez y a otros destacados miembros de la formación socialista.

Desde Vox consideran que existe un «riesgo evidente de destrucción de pruebas» que justifica la adopción de medidas cautelares urgentes. «También vamos a pedir una orden de entrada y registro en los domicilios particulares de todos aquellos cargos del PSOE que puedan haber tenido acceso a esa contabilidad», ha explicado Fúster ante los medios de comunicación.

La formación que lidera Santiago Abascal no ha querido perder tiempo y ha activado de inmediato su maquinaria jurídica para intentar que un juez ordene el precintado y registro de la sede socialista, un edificio que en los últimos años se ha convertido en escenario habitual de protestas y concentraciones contra el Gobierno de Sánchez.

La petición de Vox llega en un momento de máxima tensión política, con el PSOE en el centro de múltiples investigaciones judiciales que afectan tanto al entorno del presidente del Gobierno como a la propia estructura del partido. La posibilidad de que existan pagos en metálico no declarados añade un nuevo frente de presión sobre Ferraz y pone en riesgo la estabilidad del Ejecutivo de coalición.