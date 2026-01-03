La Guardia Civil alerta de la nueva vía de entrada a Ceuta: «Los inmigrantes ahora llegan en parapente”

La Guardia Civil ha alertado oficialmente de un nuevo método de entrada irregular de inmigrantes ilegales a Ceuta: mediante parapente; algo que ya ha sido registrado en varias ocasiones durante 2025, según informes y partes de servicio de las propias fuerzas de seguridad. Estas entradas no sólo han sido observadas y documentadas sobre el terreno, sino que han quedado recogidas con detalle en operativos de control fronterizo que identificaron tanto los aparatos voladores como los puntos exactos de aterrizaje.

Se trata de una novedad en el patrón migratorio habitual, históricamente marcado por entradas por mar o saltos por vía terrestre. El Gobierno, sin embargo, oculta esta realidad para sorpresa de los agentes que trabajan en la zona. «Ahora llegan en parapente y, lógicamente, no podemos hacer nada», explican a OKDIARIO Andalucía fuentes de los guardias civiles encargados de vigilar nuestras fronteras.

Según los informes oficiales de la Guardia Civil, en octubre de 2025 se produjeron al menos dos llegadas de inmigrantes a Ceuta desde Marruecos utilizando parapentes, con aterrizajes confirmados en territorio español. Una cifra que es muy superior, habida cuenta de las decenas de parapentes que encuentran los agentes abandonados en distintos puntos de la ciudad autónoma.

Las imágenes de uno de estos vuelos, grabadas desde el entorno del monte Yebel Musa, muestran a una persona sobrevolando parte del vallado hasta aterrizar en la zona de Sidi Ibrahim. Tras la detección del aparato, la Guardia Civil desplegó patrullas terrestres para rastrear el terreno y recuperar el parapente, aunque en algunas ocasiones no se logró detener a los migrantes que lo pilotaban.

Este cambio de ruta ha sido considerado internamente como un desafío serio para la vigilancia de fronteras, ya que el uso de parapentes permite eludir los sistemas tradicionales de control. Las fuentes consultadas destacan que estas aeronaves ligeras pueden evitar las cámaras de vigilancia y las barreras físicas, lo que las convierte en un recurso atractivo para quienes organizan estos cruces. Sin embargo, también conllevan un alto riesgo físico, al requerir un mínimo de pericia y condiciones favorables para el aterrizaje.

Este fenómeno no se limita a Ceuta, ya que años atrás también se detectaron intentos similares en Melilla. No obstante, durante 2025, los casos documentados se han concentrado exclusivamente en la ciudad ceutí.

El Gobierno lo oculta

La novedad de estas entradas ha generado también una polémica política, después de que el Gobierno afirmara en una respuesta parlamentaria que no se habían detectado entradas irregulares por vía aérea en Ceuta durante todo el año. Esta declaración ha sido desmentida por la propia Guardia Civil, que ya había documentado y reportado varios de entradas en parapente.

El PP de Ceuta ha acusado al Ejecutivo de «negar una realidad conocida y registrada por los propios cuerpos de seguridad del Estado» y ha denunciado que no se trata de una discrepancia política, sino de una falsedad deliberada en sede parlamentaria. La formación ha exigido al Gobierno que rectifique y aporte los informes completos elaborados por la Guardia Civil.