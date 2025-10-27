El PP exige a Page que dé explicaciones en las Cortes por la crisis de los cribados revelada por OKDIARIO

El líder del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha anunciado este lunes que su grupo parlamentario ha solicitado la comparecencia «urgente» del presidente de esta región, el socialista Emiliano García-Page, en las Cortes de esta comunidad para «aclarar todas las dudas» sobre la crisis de las mamografías en el área de sanitaria de Talavera de la Reina (Toledo) revelada por OKDIARIO.

En el marco de una reunión conjunta del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha y el Grupo Municipal del PP de Talavera celebrada este lunes en esta localidad toledana, Núñez ha subrayado que García-Page tiene que comparecer en el Parlamento regional para que «nos diga por qué esperó cinco meses para iniciar la resolución del problema».

«Hay algunas preguntas que deberían ser respondidas. ¿Por qué tardó cinco meses en ponerse manos a la obra a solucionarlo? La segunda, ¿por qué no se trasladaron a las mujeres a las que se las dejó tiradas en el mes de mayo a otros centros hospitalarios para realizarle la mamografía? ¿Por qué durante este tiempo, en lugar de reaccionar y solucionar el problema del cribado de cáncer en Talavera, se reducía la plantilla de radiólogos en el Hospital de Talavera de la Reina, habiendo menos profesionales en el propio hospital para dar solución a este problema?», ha planteado el presidente del PP de Castilla-La Mancha.

«¿Cuántas mujeres han sido atendidas en 2025? ¿Cuántos cánceres han sido detectados en 2025? ¿Cuántos cánceres están siendo detectados ahora en las pruebas que se han iniciado en este mes de octubre y que podían haberse detectado en el mes de mayo, en el mes de junio o en el mes de julio? ¿Cuántas mujeres habían podido tener un diagnóstico de cáncer antes del verano y lo van a tener en el entorno de la Navidad?», ha lanzado Núñez a Page.

«La comparecencia de Emiliano García-Page es urgente y procedente y creo que Emiliano García-Page debe de dar la cara y explicarle a las mujeres de Talavera de la Reina y su comarca en sede parlamentaria y con carácter oficial. Por qué no ha estado a la altura y por qué ha tenido esta incapacidad de gestión que ha puesto en riesgo la vida de decenas de mujeres en Talavera de la Reina y su comarca», ha enfatizado el presidente del PP regional.

García-Page ataca al PP

Por su parte, García-Page ha señalado este lunes que «probablemente» las 3.000 mamografías que quedaron pendientes hace casi meses estén realizadas en el mes de «noviembre», adelantando así la fecha de finales de diciembre que dio su consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, la semana pasada. Ahora mismo, estas pruebas -tras el cierre repentino del centro concertado a finales de mayo- se están efectuando en la clínica Quirón y el Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera. Estos test se retomaron el martes de la pasada semana.

Page ha dicho en una entrevista en Cope que «casi con toda seguridad» las 3.000 mamografías estarán hechas en noviembre «porque va muy acelerada la empresa que acabamos de contratar», ha sostenido, en alusión a la clínica Quirón. Para prestar este mismo servicio entre 2026 y 2028, la Junta ha aprobado la licitación de otro contrato externo por importe de 1,5 millones de euros.

Junto a ello, ha aprovechado para atacar al PP de Castilla-La Macha, diciendo que este partido «intenta siempre que haya tragedias», acusando a los populares de buscar así «disculpar a sus compañeros de partido en otras comunidades», ha sentenciado, mezclando el caso de los cribados en Castilla-La Mancha con el de Andalucía y la DANA del pasado año en la Comunidad Valenciana.