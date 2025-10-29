Aniversario de la DANA en Valencia en directo: funeral de Estado, reacciones y última hora de los homenajes
El 29 de octubre se cumple un año de la DANA que provocó la mayor riada de la historia de la Comunidad Valenciana. El temporal afectó también a Aragón, Castilla-La Mancha, Andalucía y Cataluña, con un balance total de 237 víctimas mortales, 229 de ellas en la Comunidad Valenciana.
Este miércoles a las 18:00 horas, en memoria de todas las personas fallecidas, se celebrará un funeral de Estado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, presidido por los Reyes de España. Al acto asistirán el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, además de representantes institucionales y familiares de los fallecidos.
Baldoví tacha de «infame» la declaración institucional de Mazón
El síndic de Compromís en Las Cortes Valencianas, Joan Baldoví, ha tachado de «absolutamente infame» la declaración institucional del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, con motivo del primer aniversario de la dana del 29 de octubre de 2024 que arrasó buena parte de la provincia de Valencia y que dejó 229 víctimas mortales.
«La única declaración institucional de Mazón que estamos esperando los valencianos y las valencianas es el anuncio de su dimisión inmediata«, ha expresado Baldoví.
Diana Morant exige «dignidad política» a Mazón
La ministra de Ciencia e Innovación y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha pedido «dignidad política» al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y le ha reclamado que «tome nota» de lo que piden las víctimas de la dana y explique qué ocurrió hace un año.
Zarzuela gana el pulso a la Moncloa: los Reyes saludarán a las víctimas de la DANA
Zarzuela ha ganado el pulso a Moncloa. Los Reyes Felipe y Letizia sí saludarán finalmente a representantes de familiares de víctimas de la DANA antes del funeral de Estado, aunque el Gobierno ha impuesto condiciones: el encuentro tendrá lugar «en una sala adyacente» del Museo de las Ciencias, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, lejos de las cámaras y del acto principal.
El Gobierno tiene abandonadas las obras del barranco del Poyo
Las obras del barranco del Poyo no avanzan un año después de la DANA ocurrida el 29 de octubre de 2024. El barranco estuvo en el origen del 90% de las 229 muertes de la riada. Este 11 de octubre dio otro susto, cuando el agua bajó de nuevo embravecida y arrastró incluso casetas de obra que flotaban sobre sus aguas. Tras este último episodio, distanciado casi un año del anterior, el miedo es palpable entre los vecinos.
Temen a una nueva inundación y a sus consecuencias. Sobre todo, teniendo en cuenta la lentitud de las tareas que se están llevando a cabo para adecuar el barranco por parte del Gobierno. El hecho de que el Ejecutivo tuviera que rediseñar el proyecto de encauzamiento del citado barranco tras la DANA ha dejado de valer como excusa.
El Ministerio de Defensa recuerda el despliegue de medios en la DANA
El Ministerio de Defensa ha publicado un mensaje en X en el primer aniversario de la DANA, acompañado de un vídeo con imágenes del operativo militar desplegado hace un año.
Un año de la DANA.
Un año de un despliegue histórico para estar al lado de quien lo necesita.
💛 Gracias por estar ahí, siempre.
— Ministerio Defensa (@Defensagob) October 29, 2025
Finaliza la comparecencia de Carlos Mazón
Ha terminado la comparecencia del presidente de la Comunidad Valenciana, que ha durado nueve minutos y en la que Mazón ha señalado que «no es un día para la confrontación».
Mazón: «Nuestra esperanza es el camino»
Carlos Mazón ha indicado que «nuestra esperanza es el camino» en referencia a las labores de reconstrucción tras el desastre de la DANA.
Mazón señala que «hubo cosas que se pudieron hacer mejor»
El presidente de la Comunidad Valenciana ha señalado que el día de la tragedia de la DANA hubo cosas que «se pudieron hacer mejor«. Además, ha indicado que ahora se está construyendo una «Comunidad Valenciana más fuerte».
Mazón: «El Consell ha aprobado la declaración del 29 de octubre como día de recuerdo de las víctimas de la DANA»
Al empezar su declaración, Carlos Mazón ha confirmado que el Consell ha aprobado la declaración del 29 de octubre como el «día de recuerdo de las víctimas de la DANA».
Mazón comparece por el aniversario de la DANA
El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, va a ofrecer una declaración institucional por el aniversario de las víctimas de la DANA.
El Consell aprobará que el 29 de octubre sea un día de luto para siempre
El Consell de la Comunidad Valenciana va a aprobar que el 29 de octubre sea un día de luto para siempre en recuerdo a las víctimas de la DANA.
Rufián llama «psicópata» a Carlos Mazón por su asistencia al funeral
El portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso, Gabriel Rufián, ha llamado este miércoles «psicópata» al presidente valenciano, Carlos Mazón, por ir al funeral de Estado por las víctimas de la DANA, pese a que las familias le han pedido que no lo haga.
Pedro Sánchez recuerda a las víctimas de la DANA
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado un mensaje en sus redes sociales en el que ha destacado la labor de los voluntarios y trabajadores públicos que participaron en las labores de rescate y reconstrucción, a los que ha definido como un «ejemplo de solidaridad y compromiso colectivo».
Un año despúes, nuestro homenaje a las víctimas de la DANA y a la gente que aún está reconstruyendo su vida.
A los miles de voluntarios y trabajadores públicos, ejemplo de solidaridad y compromiso que nos definen como sociedad.
Hoy y siempre, nuestro recuerdo y respeto.
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 29, 2025
OKDIARIO vuelve a la Comunidad Valenciana un año después de la DANA
OKDIARIO ha vuelto a la Comunidad Valenciana un año después de la tragedia de la DANA y ha mostrado los estragos que hoy perduran en las zonas afectadas.
En el funeral se leerán los nombres de todos los fallecidos
El acto de esta tarde estará centrado en los familiares de las víctimas, que serán los primeros en llegar al recinto. Además de las autoridades, los expresidentes José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero también asistirán al evento. Durante la ceremonia, se leerán los nombres de todas las personas fallecidas y se escucharán piezas como Mon Vetlatori y El Cant dels Ocells.
El Valencia CF recuerda a los fallecidos
El Valencia CF se ha sumado a los mensajes de homenaje en el primer aniversario de la DANA. En una publicación en X, el club ha recordado a las víctimas de la tragedia y ha agradecido el «esfuerzo» de quienes participaron en las labores de reconstrucción.
Hui es compleix un any des de la tràgica DANA que va colpejar la nostra terra.
Este 29 d’octubre volem recordar a totes les víctimes i donar les gràcies a tots els que van ajudar en la reconstrucció d’esta Terra de Valentia.
UNITS COM SEMPRE 🖤
UNITS COM SEMPRE 🖤
AMUNT 🦇
— Valencia CF (@valenciacf) October 29, 2025
Día de luto en la Comunidad Valenciana
Desde la medianoche, la Comunidad Valenciana vive una jornada de luto oficial por las víctimas de la DANA. Las banderas ondean a media asta en todos los edificios públicos como señal de respeto.
El funeral de Estado reunirá a unas 800 personas, con intervenciones de tres familiares en nombre de todas las víctimas.
Salvador Illa reafirma el apoyo de Cataluña a Valencia
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha sido uno de los primeros dirigentes en pronunciarse en este primer aniversario de la DANA.
En un mensaje publicado en X, Illa ha reafirmado el «apoyo» de Cataluña a las víctimas y a los municipios afectados, subrayando la necesidad de afrontar el futuro «con esperanza».
“Amb València fins al final” dèiem avui fa un any arran de la tragèdia de la DANA.
Des de Catalunya continuem al costat de les víctimes i de les poblacions afectades per afrontar el futur amb esperança.
— Salvador Illa Roca (@salvadorilla) October 29, 2025
Ayuso no acudirá al funeral
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha confirmado que no acudirá este miércoles al funeral que se celebrará con motivo del primer aniversario de la DANA. «Estuve hace un año en la catedral de Valencia con las víctimas y con los Reyes. El que no estuvo fue el galgo de Paiporta«, ha dicho, en referencia a Pedro Sánchez
Minuto de silencio en el Congreso de los Diputados
Durante la sesión de control al Gobierno de este miércoles, el Congreso de los Diputados ha guardado un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas.
Los Reyes saludarán a los familiares de las víctimas
Los Reyes y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saludarán esta tarde a los familiares de las víctimas de la DANA en el funeral de Estado. Así lo han indicado fuentes del Ejecutivo, que han señalado que así figura en el programa del funeral, en el que se especifica que el saludo tendrá lugar en una «sala adyacente» después del saludo a las autoridades asistentes.
¿Cómo será el funeral de Estado?
El funeral de Estado por las 237 víctimas de la DANA de 2024 se celebrará esta tarde en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, en Valencia. El acto comenzará a las 16:00 horas, con la llegada de los familiares, y a las 18:00 se iniciará la ceremonia oficial, presidida por los Reyes y con la asistencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el presidente de la Generalitat de Valencia, Carlos Mazón, y otras altas autoridades.
El homenaje incluirá la lectura de los nombres de las víctimas, una ofrenda floral, música en directo y un minuto de silencio.
Pilar Bernabé: «Seguiremos dejándonos la piel hasta que la reconstrucción sea completa»
Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, ha colgado un post en sus redes sociales recordando la catástrofe de la DANA, asegurando que seguirán dejándose la piel hasta que la reconstrucción sea completa».
Hui fa un any que la DANA ens va colpejar amb una força que mai oblidarem.
Hui compartim la pena d’un poble que encara plora, però que no es rendix.
Pense cada dia en les víctimes, en les seues famílies i en totes les persones que continuen necessitant suport, abraçades i…
— Pilar Bernabé /❤️ (@pilarbernabe) October 29, 2025
Fue el mayor desastre natural en la región
La DANA del año pasado fue el mayor desastre natural en la historia reciente de la región. En la que, en apenas unas horas, la lluvia torrencial convirtió calles y barrios enteros en cauces de agua, arrasando todo a su paso.
237 personas perdieron la vida
La DANA del 29 de octubre de 2024 dejó 237 víctimas mortales (229 en la provincia de Valencia y 8 en la de Albacete), además de miles de viviendas y negocios arrasados. En pocas horas, los ríos y barrancos se desbordaron tras lluvias históricas de más de 700 litros por metro cuadrado.
Primer aniversario de la DANA
Hoy 29 de octubre, se cumple un año de la DANA que arrasó la Comunidad Valenciana.
Sigue en directo desde OKDIARIO todos los actos, homenajes y el funeral de Estado que tendrá lugar a las 18:00 horas en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.
Torrent inicia la próxima semana el derribo de edificios en ruina afectados por la DANA
El Ayuntamiento de Torrent iniciará la próxima semana los trabajos de demolición de los edificios situados en la calle Maestro Fortea número 1, 3, 5, 7 y Carretera Mas del Jutge número 2, que albergan un total de 56 viviendas, declaradas en «ruina inminente» el pasado 29 de septiembre.
La medida se adopta por motivos de seguridad pública, ante el riesgo cierto de colapso estructural de los inmuebles, fuertemente afectados por la dana de octubre de 2024 y ubicados en uno de los puntos más castigados de Torrent, en la confluencia del barranco de l’Horteta y el barranco del Poyo.