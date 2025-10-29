Aniversario de la DANA en Valencia en directo: funeral de Estado, reacciones y última hora de los homenajes

El 29 de octubre se cumple un año de la DANA que provocó la mayor riada de la historia de la Comunidad Valenciana. El temporal afectó también a Aragón, Castilla-La Mancha, Andalucía y Cataluña, con un balance total de 237 víctimas mortales, 229 de ellas en la Comunidad Valenciana.

Este miércoles a las 18:00 horas, en memoria de todas las personas fallecidas, se celebrará un funeral de Estado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, presidido por los Reyes de España. Al acto asistirán el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, además de representantes institucionales y familiares de los fallecidos.