Ana Rosa Quintana fue una de las grandes protagonistas del Forbes Women Influence Summit 2025, celebrado este miércoles en la Forbes House de Madrid. El evento, que reunió a mujeres referentes del panorama nacional, tuvo como eje central la influencia femenina y el papel transformador de las líderes en distintos ámbitos sociales, empresariales y mediáticos. Ana Rosa, fiel a su estilo elegante y sereno, atendió a las cámaras de Gtres a su llegada, en exclusiva, dejando no solo una impecable lección de estilo sino también un mensaje directo y sin filtros, como acostumbra.

La comunicadora lució un sofisticado conjunto satinado en azul noche, compuesto por una chaqueta tipo blazer de corte fluido, ceñida con un cinturón fino en tono oscuro que realzaba la cintura, y unos pantalones palazzo de caída amplia, que aportaban elegancia y movimiento. Bajo la americana, se adivinaba un top de encaje negro, discreto y femenino, que aportaba un toque sutil de sofisticación. Completó el conjunto con un bolso de mano azul eléctrico, un detalle de color que contrastaba con el conjunto, y unos pendientes con destellos azulados. Su melena suelta con ondas suaves y un maquillaje natural en tonos cálidos completaban un look equilibrado, moderno y muy apropiado para una cita de alto perfil.

Ana Rosa Quintana en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Con la seguridad que la caracteriza, Ana Rosa se mostró cercana y reflexiva ante los medios, pero también muy clara en sus declaraciones. Cuando fue preguntada por su presencia en la lista de las personas más influyentes en España, su respuesta fue tan inesperada como contundente: «Yo en la lista de los más influyentes lo que haría sería quitar a todos los políticos». Una frase que más allá de provocar risas, también deja entrever una crítica seria al panorama político actual. Ana Rosa defendió que la verdadera influencia no reside en el poder político, sino en la capacidad de inspirar, formar y transformar desde la sociedad civil, especialmente desde los medios, la cultura y la educación. «La verdad que impone un poco que te consideren una persona influyente. Siento una gran responsabilidad», dijo.

Asimismo, Ana Rosa también reflexionó sobre la educación y la responsabilidad de las nuevas generaciones: «Yo educo a mis hijos para que sepan mirar bien todo, también en las redes sociales», afirmó, insistiendo en la importancia de fomentar el pensamiento crítico y la capacidad de discernir entre la verdad y la manipulación digital.

Ana Rosa Quintana en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Ana Rosa Quintana, firme sobre las memorias de Isabel Preysler

En otro momento de la charla, Ana Rosa fue preguntada por Isabel Preysler, recientemente protagonista de la actualidad por la publicación de sus memorias. La periodista no dudó en elogiar su decisión y valor: «Isabel Preysler ha sido muy valiente. Me ha llamado mucho la atención la expectación», afirmó, destacando el interés que ha despertado el relato personal de la socialité. No obstante, Ana Rosa fue clara al marcar distancia respecto a la posibilidad de escribir un libro autobiográfico: «Yo no escribiría mis memorias porque solo contaría trabajar, trabajar y trabajar».