En directo: Isabel Preysler presenta sus memorias

Mi verdadera historia. Así se titulan las memorias que ha publicado este miércoles 22 de octubre Isabel Preysler. Se trata de una obra literaria que contiene más de 300 páginas en las que la apodada como la reina de corazones se ha abierto en canal sobre los capítulos más emblemáticos de su vida. Un proyecto que ella misma ha explicado que ha llevado a cabo con el objetivo de «romper de una vez por todas con todos los falsos mitos» que se han difundido sobre ella a lo largo de los años.

Tras meses de máxima expectación, la madre de la marquesa de Griñón ha citado a la prensa tan solo unas horas después de que su autobiografía esté disponible en las estanterías de todas las librerías de nuestro país. Como escenario de la gran cita, ha escogido el Hotel Mandarín Oriental Ritz, ubicado en la Plaza de la Lealtad número 5 de la capital. Hasta allí se han desplazado numerosos medios de comunicación que sobre las 13:00 horas del mediodía han sido testigos de la esperada llegada de una de las protagonistas habituales de la crónica social de nuestro país.

La llegada de Isabel Preysler

A pesar de que la madre de Tamara Falcó suele hacerse esperar en eventos sociales de este tipo, en esta ocasión, ha sido puntual. La hispanofilipina ha llegado al hotel mencionado visiblemente emocionada y acompañada por su hija Tamara Falcó, quien se ha convertido en su fiel escudera en cada una de sus apariciones públicas. Para la ocasión, ha elegido un traje de dos piezas de traje y pantalón en color gris claro que ha acompañado de un bolso a juego y unas joyas de plata.

Isabel Preysler en la presentación de sus memorias en Madrid. (Foto: Gtres)

El discurso de agradecimiento de la reina de corazones

Nada más llegar, madre e hija han posado en el photocall y, minutos más tarde, se han sentado para dar comienzo a la rueda de prensa. Isabel ha sido la primera en romper el silencio, dedicando sus primeras palabras en agradecer el cariño que está recibiendo por su autobiografía. «Es muy importante para mí», señalaba. Continuaba asegurando que sus padres también habían sido unas piezas fundamentales en este proyecto, ya que se consideraba una persona muy afortunada por la educación que ha recibido siempre.

Por otro lado, no se olvidaba de mencionar a sus amigos, aunque hacía especial mención a sus hijos, sus pilares fundamentales. «Mis hijos han sido y serán una fuente de energía constante. Quiero darle las gracias especialmente a ellos por su apoyo incondicional, por su cariño y por acompañarme siempre en cada decisión y paso que he dado», confesaba.

