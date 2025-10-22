En diciembre del 2022, coincidiendo con el día de los Santos Inocentes, Isabel Preysler anunciaba su ruptura con Mario Vargas Llosa tras ocho años de una intensa relación protagonizada por los «celos infundados» del Premio Nobel. Ahora, la reina de corazones ha contado por primera vez la monumental bronca que tuvo con el escritor fallecido -del que no se despidió- y que supuso el fin de su historia de amor.

El reproche de Isabel Preysler a los Vargas Llosa

Isabel Preysler lo tiene claro: los celos de todas sus parejas -desde Julio Iglesias a Miguel Boyer o Vargas Llosa-, han sido los motivos de sus rupturas sentimentales. Sin embargo, las promesas del escritor, según la socialité, quedaron en agua de borrajas pues, con el paso de los años, la actitud del peruano cambio radicalmente -a ojos de la reina de corazones-.

Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa durante su noviazgo. (Foto: Gtres)

En sus memorias, la madre de la marquesa de Griñón ha decidido publicar algunas de las cartas que el Premio Nobel le escribió durante sus casi diez años juntos. Todas de amor, menos la última, que llegó tras su mediática separación.

«Yo nunca he estado tan seguro sobre nada como lo estoy contigo. Te quiero y nada me haría más feliz que pasar todo lo que me queda de vida a tu lado, adorándote y procurando hacerte feliz… Qué revolución has causado en mi vida, amor mío (…). Me parece que hace siglos desde la última vez que te tuve desnuda en mis brazos, sintiendo latir tu corazón… Esta noche me reuniré contigo y te diré cosas hermosas y dulces al oído mientras te hago el amor», desliza una de las cartas de las primeras cartas de Mario a Isabel.

Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa en una plaza de toros. (Foto: Gtres)

Sin embargo, todo cambió a finales de noviembre de 2022. Como cada año, una conocida marca de champán celebraba una fiesta para dar comienzo, en esa ocasión, al 2023. Numerosos rostros conocidos se dieron cita en el Palacio de Cibeles de Madrid para este brindis. Lo que parecía una noche llena de armonía y paz, terminó de las peores maneras para Preysler y Vargas Llosa: «Me cuesta encontrar las palabras adecuadas para explicarte el asombro que me produjo tu ridícula escena de celos la noche después de la fiesta de Moët & Chandon. ¿Cómo pudiste decirme levantando la voz, a lo que no estoy acostumbrada, que me estaba tomando demasiadas libertades?».

Además, la socialité ha escrito cuál fue su conversación entonces con Mario: «Sabes perfectamente que era una fiesta a la que acudí porque formaba parte de mi trabajo y que, además, lo hice acompañada de mi hija Ana. Y utilizo el adjetivo de ridícula porque, a nuestra edad y en nuestro caso, las escenas de celos infundados están totalmente fuera de lugar y dan hasta vergüenza».

Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa en un evento. (Foto: Gtres)

Asimismo, Preysler ha contado que no era la primera vez que había vivido una escena así con el Premio Nobel: «Reproché entonces tu egoísmo y tu mala educación a pesar de que debido a tu soberbia ni siquiera me pediste perdón. Esta ha sido la segunda vez que lo has hecho pero no va a haber una tercera porque, por respeto a mí misma y porque no me lo merezco, no voy a dar por bueno tu comportamiento que considero totalmente inaceptable».

Finalmente, Preysler ha zanjado una gran duda: no se despidió de Mario antes de que el escritor falleciera. «No tuve ocasión, ni su familia me lo hubiera permitido», ha dicho en ¡Hola! donde ha confirmado las tensiones con los hijos del novelista.