Isabel Preysler ha contado su verdadera historia. La reina del papel couché ha sacado a la luz sus memorias, donde ha hecho un repaso sobre los capítulos más polémicos y comentados de su vida. Además, como era de esperar, la socialité ha recordado, una por una, todas sus historias de amor -desde su precipitada boda con Julio Iglesias, a su infidelidad a Carlos Falcó con Miguel Boyer o su sonada ruptura con Mario Vargas Llosa (del que no se despidió, según cuenta, porque la familia del Premio Nobel no se lo permitió)-.

En estas 300 páginas, la madre de Tamara Falcó ha contado con todo lujo de detalles su complicada llegada a España de Filipinas, así como su tormentosa relación con el padre de sus hijos mayores -los Iglesia-, o la decisión más complicada que ha tomado en su vida, que le alejó de Julio Jr., Enrique y Chábeli.

Isabel Preysler en los ELLE Style Awards 2024. (Foto: Gtres)

Su tristeza por casarse con Julio Iglesias

En los años 70, Isabel Preysler y Julio Iglesias se consolidaron como una de las parejas más mediáticas y seguidas del planeta. Ella, una joven filipina recién aterrizada a España que derrochaba glamour y elegancia; él, un truhan y un señor cuyo nombre resonaba con fuerza en la industria musical -también por su actitud canalla con la vida y, por qué no, con las mujeres-.

Poco tiempo después de iniciar su relación, Iglesias y Preysler decidieron casarse. Entonces, la reina de corazones estaba embarazada de su primera hija. Sin embargo, en estas memorias, la socialité ha aclarado que el anillo llegó antes.

Julio Iglesias e Isabel Preysler se casaron un 29 de enero de 1971. (Foto: Gtres)

Aunque lo habitual es que la boda es, por lo general, uno de los días más felices para las parejas enamoradas, Isabel ha confesado que sintió una profunda tristeza al casarse con el intérprete de Spanish Girl: «Probablemente sea una de las mujeres que más ha llorado en su boda. A los veinte años, recién estrenada mi independencia y mi libertad en el Madrid de los setenta, al que acababa de llegar y era para mí un mundo nuevo lleno de diversiones y aventuras, el matrimonio y la maternidad no entraban en mis planes. Sin embargo, yo estaba embarazada, Julio y yo íbamos a ser padres y en aquella época no existía otra posibilidad que la de celebrar esa boda precipitada que, se suponía, iba a unir nuestras vidas para siempre».

A lo largo de estas páginas, Preysler ha plasmado un buen recuerdo de su relación con Julio, a pesar de las infidelidades por parte del cantante: «Julio fue mi primer marido. A su lado viví momentos muy felices e inolvidables y salí, para siempre, de la adolescencia y la inmadurez. Ese amor con el paso de los años se ha ido transformando en admiración y cariño mutuo y nuestros tres hijos nos han mantenido y nos mantendrán unidos. Si algún día nos necesitamos, nos tendremos el uno al otro».

Su decisión más difícil

Sin embargo, el mayor dolor de corazón para Preysler no han sido sus historias de desamor. Por primera vez, la reina de corazones ha explicado que el capítulo que más le ha costado recordar y posteriormente escribir ha sido la separación de sus hijos mayores -Julio Jr., Enrique y Chábeli-. Hace casi 50 años que Julio Iglesias decidió instalar su residencia en Miami tras el secuestro de ETA a su padre. En 1987, Preysler llamó al artista para contarle que el Dr. Iglesias Puga había desaparecido. Entonces, empezó una etapa de terror en el clan que duró 20 días -ya que posteriormente fue liberado-.

Isabel Preysler junto a Chábeli, Julio José y Enrique, sus hijos en común con Julio Iglesias. (Foto: Gtres)

Tres años después del secuestro, Julio Iglesias sugirió que sus hijos con Isabel Preysler se mudaran junto a él a Miami por seguridad. Una decisión que la socialité aceptó, aunque la marcha de sus hijos le dejó un vacío desgarrador, tal y como cuenta en sus memorias.