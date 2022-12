Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa han puesto punto final a su relación. Después de que en las últimas semanas llamara la atención que el literato no acompañara a la madre de Tamara Falcó a diferentes eventos sociales, ahora por fin se ha confirmado la noticia. Ha sido la revista ¡Hola! la que ha podido hablar con Preysler, en un momento en el que todas las miradas están puestas en su hija Tamara, en medio de una vorágine por los últimos acontecimientos en relación a su ex pareja, Íñigo Onieva, y Hugo Arévalo. «Mario y yo hemos decidido poner fin a nuestra relación definitivamente. No quiero dar ninguna declaración más y agradezco a los amigos y medios de comunicación que nos ayuden en esta decisión», ha dicho a la publicación.

Una noticia que ha pillado por sorpresa, ya que nadie esperaba, en principio, la ruptura de la pareja. Sin embargo, parece que los últimos meses no han sido fáciles para Isabel Preysler y el Premio Nobel de Literatura y la convivencia entre ambos se había vuelto tan complicada que han decidido tomar caminos separados. Un punto final a ocho años de una relación que parecía indestructible.

Según apunta la revista, a mediados de este mes de diciembre tras una escena de celos infundados, el escritor abandonó la casa de Isabel Preysler en Puerta de Hierro y se instaló en la propiedad que tiene en el centro de Madrid. Un movimiento que, al parecer, realiza sin dar ningún tipo de explicación y que no era la primera vez que ocurría. Esto es, precisamente, lo que ha llevado a Isabel a tomar la decisión de romper, porque considera que no merece la pena continuar apostando por este tipo de relación. La madre de Tamara Falcó no quiere celos infundados, ni discusiones y quiere estar tranquila.

Ocho años de amor

La ruptura de la pareja pone punto final a ocho años de amor que comenzaron en 2015, cuando saltó a los medios la noticia de su noviazgo. Una relación que desde el principio estuvo muy consolidada, tanto que siempre planeaba sobre ellos los rumores de boda. Sin embargo, Isabel Preysler descartaba que entrara en sus planes, porque estaban bien así. Algo que hace que la separación sea más sencilla y se reduzca al cese de la convivencia. Estas han sido, por tanto, las primeras navidades que han pasado separados después de casi ocho años.

Aunque habían coincidido en el pasado -en 1986 en Misuri-, la chispa entre ellos surgió en un viaje al Reino Unido organizado por Porcelanosa, para visitar al entonces príncipe de Gales. Mario estaba separado de su mujer, Patricia Llosa, mientras que Isabel, por su parte, había enviudado de Miguel Boyer, en septiembre del año anterior.

Una semana después de esa fiesta en Reino Unido, comenzaron a dejarse ver juntos y se publicaron los primeros reportajes. No fue una época fácil para la pareja, sobre todo por su entorno, especialmente para la familia de Mario, para sus hijos, a los que afectó mucho la noticia de la relación. Ellos mismos declararon que no esperaban que surgiera algo así entre ellos.

Tras una etapa de viajes frenéticos por diferentes partes del mundo -Nueva York, Moscú, Perú, Colombia, Filipinas, Bali, Argentina…-, el escritor se instaló en la casa de Isabel Preysler en Puerta de Hierro y pasó a ser uno más en la familia de su pareja. Tras la firma del divorcio de Vargas Llosa y su primera mujer -un proceso largo y complicado-, la propia Preysler confirmó que el escritor le había pedido matrimonio, pero que no le había respondido todavía, aunque no lo descartaba. Un compromiso que ya no llegará.