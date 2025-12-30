Dabiz Muñoz cumple con su propia tradición y se pone el vestido de Pedroche en las últimas campanadas

Dabiz Muñoz lo ha vuelto a hacer. El chef ha vuelto a deleitar a sus seguidores de Instagram —donde ha formado una familia virtual que asciende a más de un millón y medio de fans— luciendo el vestido que defendió Cristina Pedroche durante las campanadas. «Siento tener que decirlo yo, pero se me cae el flow a puñados de los bolsillos», ha escrito entre risas. «No te pido que me superes, Pedroche, al menos iguálame», ha bromeado, lanzado un reto a su mujer y madre de sus dos hijos, Laia e Isai. «Lo mismo el año que viene no puedo ponérmelo yo», ha deslizado, revolucionando las sospechas sobre cómo será la apuesta de este año 2026, que se mantiene guardada bajo llave y en el hermetismo más absoluto.

Una publicación muy esperada y que no ha tardado en llenarse de comentarios. «Mañana gran noche», «te quiero ver así en el pádel», «tremendo», «es una tradición», «todo el año esperando esta foto» o «esto sí que es cultura de España» han sido algunos de los mensajes que ha recibido de usuarios anónimos y de rostros conocidos.

Los detalles del vestido

Hablamos de un conjunto elaborado con leche materna solidificada y con cortes imposibles que ponían en evidencia la buena figura de la influencer aun estando embarazada y que ha sido todo un reto para el cocinero, que ha tenido que hacer malabares para enfundarse en él. «Litros de mi leche materna convertidos en 8500 joyas», desveló ella en su momento. Se trata de una apuesta que pesa 42 kilos y su confección se llevó a cabo durante más de 2.500 horas de incansable y arduo trabajo. Pese a todo, «durante la retransmisión nunca me había sentido tan liviana», aseguró.

La capa y el tocado que Cristina Pedroche ha llevado la noche del 31 de diciembre de 2024. (Foto: Antena 3)

Compuesto de tres partes, el conjunto contaba con corsé, casquete y guardainfantes elaborados a través de técnicas de alta sombrerería por los profesionales de Vivas Carrión. Antes de mostrar a España la creación, la joven mantuvo el secreto tapada con voluminosas capas de organza hueso. «Un vestido que no es un vestido: es un sueño hecho realidad. El más Pedroche de todos los tiempos», escribió ella en su perfil público. En este proyecto hubo muchos colaboradores, todos ellos mencionados por Cristina en su post y con los que se sintió, en todo momento, muy querida y respetada. Por ello quiso reconocer públicamente el trabajo realizado: «Gracias, Josie —su estilista—, por tu sabiduría y por estar tan loco como yo», escribió en primer lugar.

«Gracias, Vivas Carrión, por hacer la estructura/vestido/tocado más ESPECTACULAR que he llevado nunca», prosiguió. «Gracias, Morir de amor jewels, por convertir mi leche materna (y la de mi hija) en esas joyas tan espectaculares que me hicieron brillar como nunca», plasmó. Y por último, dio las gracias a Unicef «por creer en mí y querer estar en una noche tan especial, pero sobre todo por vuestro maravilloso trabajo durante tantos años protegiendo a la infancia. Os admiro». Unos agradecimientos en los que no olvidó a su equipo, a los que les agradeció que «no la soltaran nunca».