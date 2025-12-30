Shakira y España se dan una segunda oportunidad: repasamos la historia de la cantante en nuestro país

A tan solo un día de terminar el 2025, RTVE ha anunciado el nombre de la artista internacional que pondrá el broche de oro al cartel de actuaciones de La casa de la música, el especial con el que la cadena pública dirá adiós al año justo unos minutos antes de dar paso a las tradicionales campanadas. Y desde luego, la sorpresa no ha podido ser mayor: y es que se trata nada más y nada menos que de Shakira, la intérprete de La Tortura que tras su ruptura con Gerard Piqué (el padre de sus hijos) se mudó a Miami y que ahora vuelve a estrechar lazos con nuestro país en una fecha tan señalada.

«Volver a RTVE es volver a reencontrarme con una parte de mi historia y de mi carrera. Así que nos vemos para terminar el año en La 1, en La casa de la música», confesaba la colombiana en un vídeo emitido por Directo al grano, el programa encargado de anunciar oficialmente su actuación. Como no podía ser de otra manera, la noticia ha provocado una auténtica avalancha de reacciones en las redes sociales, donde la mayoría de los internautas se han mostrado sorprendidos con mensajes de entusiasmo e ilusión por este fichaje. «Qué buena programación para despedir el año», «Ojalá anuncie tour por Europa», «Es la reina de la música en español», «Wow. Patrimonio mundial», ¡Vaya sorpresón!», escribían algunos de ellos.

Shakira es la primera mujer que logra contar con más de 100 millones de reproducciones en cuatro décadas diferentes, por lo que contar con ella en este momento tan especial del año ha generado aún más expectación por el proyecto que está preparando RTVE. Aunque lo cierto es que no estará sola, y en este especial La 1 también contará con las actuaciones exclusivas de Nicki Nicole, Amaia, Lola Índigo, Ana Torroja, Rosario Flores y su hijo Pedro Antonio Lazaga, Antonio Carmona, Josemi Carmina y La Oreja de Van Gogh, quien reaparecerá estrenando su nuevo single.

La historia de Shakira con España

Shakira nació el 2 de febrero de 1977 en Barranquilla, Colombia. Desde pequeña siempre tuvo claro que quería triunfar en la música y con tan solo 14 años llegó a España por primera vez en busca de oportunidades. Poco a poco fue forjando su hueco en la industria internacional, aunque lo cierto es que no fue hasta 2012 cuando se asentó de manera habitual en nuestro país tras conocerse su romance con Gerard Piqué, futbolista por aquel entonces del F.C. Barcelona. Sin embargo, en junio de 2022 la pareja anunció su separación y meses después, la cantante decidió poner tierra de por medio y empezar una nueva vida en Miami.

Shakira y Piqué en un partido.

En medio de este revuelo, la de Barranquilla también se vio envuelta en constantes problemas judiciales con la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Fue señalada por defraudar a Hacienda 14,5 millones de euros entre 2012 y 2014, unas cuestiones que a día de hoy parecen estar saldadas y que, junto a su actuación en RTVE, podría interpretarse como una nueva oportunidad en nuestro país.