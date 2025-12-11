Shakira sube a sus hijos al escenario en un concierto histórico en Buenos Aires: "Fue mágico"

Shakira continúa inmersa en su tour Las Mujeres Ya No Lloran, una gira con la que está recorriendo numerosas ciudades de Latinoamérica y Estados Unidos. Estos días, la intérprete de La Tortura ha comenzado su parada en Buenos Aires, Argentina, donde tiene programados cinco conciertos. De momento ya ha realizado dos de ellos y, sorprendiendo a propios y extraños, el último ha podido ser uno de los más especiales de su carrera. Y es que decidió subir al escenario del Estadio José Amalfitani (delante de más de 45.000 personas) a sus dos hijos, Milan y Sasha.

Los hermanos de 12 y 10 años (nacidos frutos de la relación que mantuvo la cantante con Gerard Piqué) acompañaron a su madre en una actuación cargada de emoción en la que interpretaron Acróstico. Se trata de una de las canciones más emotivas de la trayectoria de la de Barranquilla, ya que la escribió justo después de su ruptura con el ex futbolista y quiso dedicársela a sus dos hijos. Según contó ella misma en la red, los pequeños le pidieron formar parte de ella, y dicho y hecho, así fue. Se lanzaron a mostrar sus dotes musicales y convirtieron el tema en todo un hit del momento. Es por ello por lo que no han dudado en cantar junto a su progenitora en directo en un concierto que, sin duda, quedará guardado para siempre en su memoria.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Shakira (@shakira)

«Buenos Aires, gracias por este momento que nos durará por siempre. Fue mágico cantar con mis hijos y verlos sacar la música que llevan dentro mientras vimos familias enteras también cantar y abrazarse», escribía Shakira en su perfil oficial de Instagram junto a un carrusel del especial momento, el cual, como no podía ser de otra manera, no ha tardado en hacerse viral. De hecho, enseguida se llenó el post de comentarios de cariño y apoyo hacia la artista y los dos menores. «Un momento para la posteridad», «Qué noche tan especial», «Para siempre en nuestro corazón», «Qué bellos son tus hijos», «Me hicieron llorar», «Me muero de amor», «Tienen una tremenda voz. Qué bellos y talentosos son los tres», «La reina y los príncipes», «Preciosa familia», «Transmitisteis amor puro y real», escribían algunos de los usuarios.

Shakira y sus dos hijos, Milan y Sasha. (Foto: Gtres)

Shakira siempre se ha deshecho públicamente en halagos hacia sus hijos. Pero justo unos días antes de este especial e inolvidable concierto concedió una entrevista al presentador de televisión Marley en la que habló del don de sus hijos. «Los dos son muy musicales. Milan toca el piano, la batería, la guitarra y ahora está aprendiendo el bajo. ¡Tiene una facilidad! Sasha tiene una voz muy linda. En el colegio fue el protagonista de Charlie y la fábrica de chocolate. Imagínate, primera vez de él en el teatro interpretando un personaje… y lo hace con una dedicación. Los dos son muy disciplinados, y eso es algo que les hemos enseñado desde muy chiquitos», contaba, añadiendo que al final su triunfo y el de Piqué había servido a los pequeños para aprender que la disciplina es básica en cualquier oficio.