El Consell de Mazón se pregunta dónde está el dinero de la cuenta solidaria del Gobierno para la DANA

El Gobierno valenciano de Carlos Mazón ha recordado este martes que un año después «nadie» sabe qué ha sido de la cuenta bancaria segura del Gobierno de España «para recibir donaciones y contribuir a la financiación de los correspondientes gastos para la reconstrucción y ayuda a los afectados» por la DANA. Las donaciones para la citada cuenta, que el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa denomina en su página web como Cuenta bancaria segura para donaciones por la DANA, «se ingresarán en el Tesoro Público» y «generarán crédito», según reza en la propia web. Y la competencia para aprobar los expediente de generación de crédito corresponde, también según la mencionada web a «la persona titular del Ministerio de Hacienda, a iniciativa de la Subsecretaría de Hacienda». Según ha denunciado la consellera portavoz del Consell, Susana Camarero: un año después «no sabemos cuantas donaciones tiene ni dónde está el dinero».

Susana Camarero ha revelado que desde el Ejecutivo de Carlos Mazón «llevamos días preguntando». Porque un año después, «no sabemos ni cuanta cuantía de donaciones tiene ni dónde ha sido destinado el dinero que los españoles hayan incorporado en esta cuenta».

Se da la circunstancia de que en la web del Ministerio donde se ofrece la información básica sobre la citada cuenta se dice expresamente que: «Las donaciones se efectúan (…) a través del Estado, sin mediación de entidad privada o fundación». Y que, además, los donantes que quieran «obtener algún beneficio fiscal pueden incluir su NIF (Número de Identificación Fiscal) en la transferencia».

La vicepresidenta del Gobierno valenciano, ha añadido, en clara referencia a Pedro Sánchez y a su Gobierno que «quién pide explicaciones, normalmente, y está sucediendo en reiteradas ocasiones, no da explicaciones de sus cuestiones». En esa misma dirección, Camarero ha vuelto a pedir al Ejecutivo de Sánchez «que pague, que convoque las ayudas que tiene pendientes y esa comisión mixta para coordinar las ayudas». Pero además, le ha reclamado que: «Dé explicaciones de la cuenta solidaria que el Tesoro Público abrió el mes de noviembre y de la que desconocemos la cuantía y dónde ha ido ese dinero que los españoles, solidariamente, han incluido en esa cuenta».