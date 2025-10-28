El estadio de Paiporta sigue arrasado y sin ayudas en el aniversario de la DANA: «Necesitamos el campo ya»

La DANA del pasado 29 de octubre de 2024 arrasó a todos los sectores de la Comunidad Valenciana. También al deporte. Los efectos fueron tan devastadores que a día de hoy, cuando se cumple el primer aniversario de la tragedia, hay un estadio donde la práctica del fútbol sigue siendo impracticable. Hablamos del campo de Palleter, principal recinto de Paiporta, el municipio más afectado por las lluvias torrenciales que asolaron Valencia.

Hasta allí se desplazó OKDIARIO para comprobar que el estadio sigue completamente arrasado y a la espera de ayudas que no llegan cuando se cumple un año de la DANA. Una de las primeras iniciativas de Rafael Louzán en su llegada a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol fue destinar 1,6 millones de euros a la reparación del campo de Palleter.

En Paiporta siguen esperando dichas ayudas, aunque mientras hay tres equipos que aún no pueden jugar en su estadio. Ni el Paiporta CF ni el Atlético Ciudad de Paiporta ni el E1 Paiporta desarrollan su actividad en Palleter, sino en un polideportivo que armó el Ayuntamiento del municipio valenciano como medida extraordinaria tras la tragedia medioambiental.

Ésta y otras situaciones impropias de un país donde el deporte es de primer nivel como España nos relata Toni Aceitón, director deportivo del Ciudad de Paiporta, a pie del devastado campo de Palleter: «Necesitamos que esto empiece ya a marchar. Estamos aquí en el campo de al lado intentando funcionar, pero somos tres clubes en un mismo campo y el espacio no nos da para que entrenen».

«Necesitamos el campo ya»

El terreno de juego es un descampado repleto de cemento, las oficinas del club están llenas todavía llenas de escombros, de los vestuarios, ni rastro. En éstos sólo sobrevive un póster del equipo con su lema: ‘Dueño de una pasión’.

Aceitón no olvida el drama que vivió el equipo aquel histórico 29 de octubre de 2024: «Tuvimos la suerte de que nos llegó una alerta naranja, tras la cual decidimos por precaución suspender el entrenamiento a las 15:00 horas. Menos mal, porque cuando llegamos el día siguiente después de la riada esto era barro, coches, basura… Era desolador».

«El tema es que no ha empezado. Cuanto más tiempo tarden en empezar, más tarde tendremos el campo. Es una necesidad por tema de espacio, los nenes no pueden entrenar bien. Tenemos grupos entrenando en campos prestados también porque es imposible y nos seguimos desplazando aún a estas alturas», cuenta el directivo del Ciudad de Paiporta.

«Desde el Ayuntamiento nos dicen que esperan empezar a finales de este año con la reconstrucción. Sabemos que va a ser larga, va a llevar mucho tiempo. Vamos a ver si empiezan por lo primordial, que es echar el césped y que pueda rodar en balón y a partir de ahí que hagan lo que tengan que hacer. Necesitamos el campo ya», avisa Toni Aceitón.

El deseo del Ciudad de Paiporta

Los principales afectados de las consecuencias de la DANA en el fútbol de Paiporta son las familias y los niños, ya que muchas deciden moverse a los equipos de otros municipios que ofrezcan una mayor calidad de infraestructura: «Nos dimos cuenta de que en cuanto pasó y sacamos a los niños a hacer deporte era una distracción, estaban viviendo otra cosa y no la desgracia que les había tocado vivir».

«El deporte les ayuda en su día a día, en sus problemas, a desestresarse… Estar con otra gente que también ha pasado por lo mismo. Ayuda todo, pero ahora los que necesitamos ayuda somos nosotros para que el campo se abra», añade. Toni Aceitón cierra su testimonio con el deseo de que el campo de Palleter de Paiporta esté en plenas condiciones el año que viene: «Esperemos que intenten darle prioridad, están todos los campos de la zona hechos y sólo falta terminar este».