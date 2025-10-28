Un total de 59 de los 71 municipios de la DANA en Castellón aún no han recibido ayudas de Sánchez

Un total de 59 de los 71 municipios afectados por la DANA del 29 de octubre en la provincia de Castellón siguen sin recibir ayudas del Gobierno del socialista Pedro Sánchez cuando ha transcurrido un año de la riada ni la consideración que el Ejecutivo sí ha dado a los afectados en Valencia. Además, a los otros 12 municipios, el Gobierno ha destinado una cantidad de apenas 650.000 euros a distribuir entre todos ellos. Y con la condición de que las reparaciones a que sean destinados deben estar financiadas en un 50% por los propios ayuntamientos. Frente al abandono del Gobierno de Sánchez, la Generalitat Valenciana, que preside Carlos Mazón, y la Diputación de Castellón, que dirige la también popular Marta Barrachina, han invertido en esos 71 municipios más de 40 millones de euros desde aquel 29 de octubre.

La cantidad que ahora el Gobierno de Sánchez destina los 12 municipios afortunados de los 71 afectados supone un total de 2,65 millones, de los que dos millones van destinados a una pequeña parte de la inversión que en esos municipios ya ha realizado la Diputación. Y, los otros 650.000 euros a esos 12 ayuntamientos, de un total de 60,5 millones de euros distribuidos a través del Ministerio de Política Territorial. Esos 2,65 millones suponen apenas un 4,38% del total de los 60,5 millones distribuidos. Las ayudas, como se ha dicho, están condicionadas al pago de un 50% de las reparaciones a las que van destinadas por parte de los ayuntamientos.

Los otros 59 ayuntamientos a los que afectó la DANA en la provincia de Castellón siguen sin ver un euro del Gobierno cuando se cumple un año de la riada. Y ello, a pesar de que, reiteradamente, tanto Carlos Mazón como Marta Barrachina han reclamado a Pedro Sánchez y a su Gobierno que los incluyera en la relación de afectados por la riada.

En concreto, como publicó este 5 de febrero OKDIARIO, el Gobierno de Pedro Sánchez dejó fuera de las subvenciones para la reconstrucción de las infraestructuras municipales afectadas por la DANA a 71 municipios de la provincia de Castellón. Frente al «abandono» de Sánchez, Mazón concedió, ya entonces, una ayuda de de 200.000 euros por cada uno de esos municipios.

Una semana más tarde, todos los partidos con representación en la Diputación de Castellón se adhirieron a la declaración institucional impulsada por la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, para exigir que el Gobierno de España rectificase e incluyera en la línea de ayudas directas por la DANA a 71 municipios de esa provincia olvidados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y que resultaron afectados por las riadas. Hasta ese momento, el Gobierno de Sanchez sólo había reconocido a 75 de los 174 municipios de la Comunidad Valenciana que han sufrido daños por la DANA. Por tanto, al 43,10% de los municipios realmente afectados.