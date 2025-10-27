Sánchez sólo ha pagado ayudas de primera necesidad a 7.500 familias: Mazón a 27.000

Cuando está a punto de cumplirse un año de la DANA que asoló decenas de municipios en la provincia de Valencia, el Gobierno de Pedro Sánchez sólo ha abonado a 7.497 familias las ayudas de primera necesidad ofrecidas por el propio Ejecutivo. Y ello, a pesar de que las solicitudes alcanzan las 41.674 familias. Frente a ello, el Gobierno valenciano de Carlos Mazón ha sido mucho más ágil que el de Sánchez en la gestión de esos pagos. Y ha abonado sus ayudas de primera necesidad a un total de 27.000 familias.

En cifras absolutas, el Gobierno de Sánchez ha pagado algo menos de 124 millones en concepto de ayudas a primera necesidad. Esa cifra supone apenas algo más de la mitad que el Consell de Mazón, que ya ha abonado 240 millones de euros por ese concepto. Sánchez adeuda las ayudas de primera necesidad a 34.177 familias que, pese a haberlas solicitado, aún no las han cobrado. Esa deuda asciende a un montante económico algo superior a los 565 millones de euros. Todo ello, según datos del propio Ejecutivo, confirmados también por fuentes de la Generalitat Valenciana.

Todas estas cifras se han conocido cuando restan apenas seis días para que se cumpla el primer aniversario de aquella trágica DANA. Un año tras el que el Gobierno de España sigue manteniendo una elevada deuda con los afectados que le han solicitado las ayudas de primera necesidad, porque la riada anegó sus casas y pertenencias. Sus recuerdos y todo o gran parte de lo que poseían y resultaba imprescindible para seguir con sus vidas.

De hecho, en cifras porcentuales, el Gobierno de España sólo ha abonado las ayudas de primera necesidad al 17,9% de las familias que se las han solicitado. Se trata de ayudas directas para paliar daños materiales en vivienda y enseres. Esas cifras suponen, también que 82,1 familias de cada 100 que ha pedido esas ayudas al Ejecutivo de Sánchez aún no las han cobrado.

Es más, en función de los datos ofrecidos por el propio Gobierno de España en junio, si cada familia ha recibido unos 16.538 euros de media, significa que el Gobierno ha pagado algo menos de los 124 millones antes señalados. En concreto, 123.985.386 euros. Y que, por contra, adeuda alo más de esos 565 millones. En concreto, 565.219.226 euros a las 34.177 familias solicitantes que aún no han cobrado.

Se da además la circunstancia de que esos 240 millones de euros abonados por el Gobierno valenciano a las familias en concepto de ayudas de primera necesidad proceden de recursos propios del propio Ejecutivo de Carlos Mazón. Es el lo que el presidente de la Generalitat ha venido definiendo como «a pulmón». Y ello, porque el Gobierno de Sánchez continúa sin facilitar dinero a fondo perdido para costear la reconstrucción.

En la agilidad con que el Gobierno de Carlos Mazón ha ejecutado los pagos tiene mucho que ver el proceso de simplificación administrativa que Mazón puso en marcha ya a su llegada hace dos años. Así, las familias han recibido parte del dinero procedente de la Generalitat Valenciana directamente en sus cuentas. Sin necesidad de un solo trámite administrativo ni burocrático, lo que hecho mucho más sencillo y rápido el proceso de pago.