Mazón activa 100 millones para libros y material escolar de familias de la DANA por los 4,7 de Sánchez

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha anunciado este martes la activación de 100,5 millones de euros destinados a familias con hijos e hijas en edad escolar en una ayuda única de 500 euros por alumno para la adquisición de material escolar, libros y útiles educativos.

Las familias recibirán la ayuda en su cuenta bancaria. Y será acumulable. Así, una familia con tres hijos percibirá 500 euros por cada uno de ellos. Es decir, 1.500 euros. Estas ayudas van destinadas a 200.000 estudiantes matriculados en enseñanzas regladas no universitarias, ya sea en centros públicos, concertados o privados en municipios afectados por la DANA.

Así, están incluidos: Segundo Ciclo de Educación Infantil (3 a 6 años), Educación Primaria (EP), Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato, Formación Profesional. Y Educación Especial. Y, además: Enseñanzas de Idiomas, Arte y Deportes, entre otras. El plazo de solicitudes se abrirá el 20 de octubre. Y se cerrará el 19 de noviembre.

Se da la circunstancia de que el Gobierno de España, que preside el socialista Pedro Sánchez, ha concedido en «ayudas directas a estudiantes no universitarios y familias con hijos e hijas estudiantes para sufragar gastos de reposición de libros de texto y material escolar o de estudio», apenas 4.741.200 euros, por 7.902 solicitudes concedidas de 10.660 presentadas. Todo ello, según refleja la actualización de datos del Gobierno de España que aparece en la información sobre la DANA de la web de Moncloa.

Además, Mazón ha anunciado que para el estudiantado universitario y de enseñanzas artísticas superiores se pondrá próximamente en marcha una ayuda de 600 euros por cada estudiante matriculado en universidades ya sean públicas o privadas y centros artísticos superiores. El objetivo es llegar a otros 5.000 estudiantes. Esta línea de ayudas estará dotada con 3 millones de euros, procedentes de fondos propios de la Generalitat Valenciana.

Una tercera línea de ayudas del Gobierno valenciano va dirigida a las denominadas familias acogedoras. En concreto, se concederá una ayuda de un máximo de 6.000 euros, con ayudas que van de los 3.000 euros para una familia que tenga un menor en acogida, 4.000 euros en el caso de dos, 5.000 euros para quienes tengan tres. Y, 6.000 euros para las familias con cuatro o más menores. Esta medida está dotada con un presupuesto de un millón de euros con fondos propios de la Generalitat Valenciana.

En concreto, según ha expresado Carlos Mazón este martes, en un acto celebrado en el Palacio de Presidencia de la Generalitat Valenciana, en Valencia, el Gobierno valenciano va a poner en marcha estos nuevos decretos de ayudas directas, automáticas y sin burocracia por valor de más de 108 millones de euros para familias y estudiantes afectados por la DANA del 29 de octubre de 2024. El objetivo de estas ayudas es que familias y estudiantes: «Puedan volver a la normalidad».