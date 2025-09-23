Así son las nuevas ayudas del Consell por la DANA: hasta 20.000 € por vivienda y 2.500 por cheque bebé

El Gobierno valenciano de Carlos Mazón cubrirá hasta el 10% del coste de la vivienda, con un máximo de 20.000 euros para quienes compren una casa en las localidades de la DANA. Entre esos compradores tendrán prioridad quienes sufrieron daños en su vivienda o su casa quedó destruida a causa de la riada. En cifras absolutas, el Ejecutivo de Carlos Mazón va a destinar hasta 30 millones de euros en ayudas directas para que hasta 1.500 familias de los municipios afectados por la DANA vuelvan a tener un hogar.

Esta iniciativa se enmarca dentro de las 44 iniciativas que Carlos Mazón ha adelantando este martes en su intervención en las Cortes Valencianas en el debate de política general de la Autonomía. Y forma parte de un paquete de cuatro iniciativas de las anunciadas por Mazón para continuar ayudando a las víctimas de la riada de este 29 de octubre. Esas ayudas se pondrán en marcha en octubre Y son:

1.- Destinar 30 millones de euros en ayudas directas para compra de una nueva vivienda para quienes vieron la suya dañada o destruida con la riada.

2.- Puesta en marcha del Cheque Bebé para las familias de las zonas damnificadas por las inundaciones.

3.- Ayuda extraordinaria de 500 euros para la compra de material escolar destinada a los alumnos de las zonas afectadas para ayudar a las familias en este difícil inicio de curso.

4.- Destinar un millón de euros para librerías afectadas, centrales de distribución de libros y ayudas a archivos y bibliotecas municipales que resultaron afectadas en la riada.

Además, el Gobierno valenciano pondrá en marcha un Cheque Bebé dotado con hasta 2.500 euros por hijo, que podrá beneficiar a más de 16.000 nacimientos y adopciones. La ayuda se articulará a través de una tarjeta prepago. Esa tarjeta, tal como ha afirmado Mazón, sólo podrá ser utilizada en los comercios de los municipios damnificados. Con ello, el Gobierno valenciano quiere dar un impulso a la economía de cada una de los localidades afectadas.

En cuanto a la ayuda extraordinaria de 500 euros para la compra de material escolar, también está destinada a los alumnos de las zonas afectadas para ayudar a las familias en este difícil inicio de curso.

Mazón ha puesto en valor en su intervención que el Gobierno valenciano ha movilizado, comprometido o gestionado para la DANA partidas «de fondos propios y a pulmón» por 2.496 millones de euros. De ellos, un total de 1.486 millones de euros en 35 líneas de ayudas directas a familias, autónomos, empresas, asociaciones, ayuntamientos y mancomunidades.