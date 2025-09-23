Mazón abona otros 154 millones de € a víctimas de la DANA en ayudas de primera necesidad y vehículos

El Gobierno valenciano de Carlos Mazón ha abonado otros 154 millones de euros en ayudas de primera necesidad y para vehículos a familias víctimas de la DANA del 29 de octubre de 2024, que ya habían sido beneficiarios de estas mismas ayudas en las anteriores convocatorias gestionadas por la Agencia Tributaria Valenciana (ATV). Además, la ATV abrirá un nuevo plazo de solicitudes del 1 al 22 de octubre para los afectados de la riada que no se acogieron a las citadas ayudas en las anteriores convocatorias. Y, también, para quienes las hubieran pedido antes pero presenten ahora una nueva solicitud para un vehículo distinto.

El pago del incremento de estas ayudas fue anunciado por Carlos Mazón, este 2 de septiembre, tal como publicó ese mismo día OKDIARIO y fueron aprobadas por el Pleno del Consell, que el propio Mazón preside, tres días después. En concreto, el 5 de septiembre.

En cifras absolutas, un total de 80 de esos 154 millones de euros ahora abonados se destinan a cubrir gastos para enseres y bienes en 26.536 hogares de afectados por la riada. Los otros 74 millones se han destinado a personas y empresas que perdieron sus vehículos en la riada y que suman otros 40.000 beneficiarios.

El abono de ambas ayudas, las destinadas a enseres y bienes de primera necesidad y las dirigidas a la pérdida de vehículos, se está efectuando por transferencia bancaria en la misma cuenta en que la Administración valenciana ya ingresó la ayuda inicial a cada beneficiario. Por tanto, sin trámites burocráticos y sin necesidad de solicitarlas.

Una circunstancia que ha sido posible gracias al denominado Plan Simplifica de la Administración de la Generalitat Valenciana, implantado esta misma legislatura por el Ejecutivo de Carlos Mazón y que está permitiendo que los pagos se efectúen, como se ha dicho, de forma automática y sin burocracia.

Estos 154 millones que ahora está abonando el Gobierno de Carlos Mazón a las víctimas de la DANA para bienes y enseres de primera necesidad y para vehículos, se suman a los 331,5 millones que ya había abonado por idénticos conceptos a familias y empresas. Así, las ayudas de la Generalitat Valenciana por enseres y bienes de primera necesidad y para vehículos totalizan un total de 485 millones de euros.

Por lo que respecta a los vehículos, las cantidades abonadas corresponden al incremento de los importes máximos de las ayudas destinadas a vehículos gravemente dañados durante la riada. Estas nuevas cuantías duplican las iniciales. Así, las cantidades oscilan entre los 500 euros para ciclomotores y hasta los 30.000 euros para autobuses y autocares.

En cuanto a los turismos, se abonarán 4.000 euros en total. En el caso de los turismos adaptados a personas con movilidad reducida serán 5.000 euros. Y 16.000 euros para maquinaria agrícola y de obras. Finalmente, para los camiones de gran tonelaje serán 18.000 euros.