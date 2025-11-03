Koldo muy molesto con Sánchez: «Tendría que igualarse a políticos como Ángel Víctor Torres»

El que fuera asesor de Ábalos también considera que Pedro Sánchez tendría que igualarse a políticos como Ángel Víctor Torres u otros ministros a los que dirige. Koldo siempre había defendido a Pedro Sánchez en sus entrevistas, pero en esta charla, por primera vez, discrepa sobre él y asegura que «no le llega ni a la suela de los zapatos» de otros políticos que ha podido conocer.

Koldo carga así contra el presidente del Gobierno en una entrevista con OKDIARIO en Madrid tras comparecer Pedro Sánchez en la Comisión de Investigación del Senado en la que dijo que sólo tuvo con él «una relación anecdótica». Las fotografías que guarda Koldo en su teléfono móvil demuestran todo lo contrario. Koldo le acompañó durante años. A continuación, la transcripción de la entrevista:

Pregunta.- El presidente ha dicho que su relación fue anecdótica. ¿Nos podría contar cuándo le conoció y todo lo que hizo por él? ¿Cómo fue su relación con Pedro Sánchez durante la última década?

Respuesta.- Vamos a ver, el señor presidente del Gobierno es el presidente del Gobierno de España. Este gran país tiene muchísimas cosas buenas y si él ha dicho que, bueno, pues que en esta situación no recuerda, vamos a respetar lo que está diciendo el señor presidente y vamos a pensar y vamos a analizar para poder dar una respuesta coherente y que se aplique dentro del sentido común. Este país es grande en todo, en todas sus dimensiones, este país tiene grandísimos políticos, supongo que me vas a preguntar por el señor Ángel Víctor, el cual, bueno, hay otras personas que dirigen a esos grandes políticos que yo creo tendrían que igualarse a ellos.

P.- ¿Cuándo conoció a Pedro Sánchez?

R.- Hace muchos años.

P.- ¿Cómo? ¿Dónde?

R.- Tengo que pensar y recordar bien exactamente. Pero fue, si no me equivoco, la primera vez que lo vi creo que fue en Madrid y luego ya fue en Navarra y demás. Pero… Vamos a pensar las cosas y vamos a hacerlo bien.