Claudia Montes, ex Miss Asturias +30 años, ha negado este lunes que el que fuera ministro de Transportes y ex número 3 del PSOE, José Luis Ábalos, la enchufara en Logirail. En la comisión de investigación de la trama PSOE en el Senado ha admitido que tuvo que solicitar su puesto de trabajo «como una más» y que no fue enchufada.

«Fue a través de mi currículum cuando me llamaron», ha expresado Montes en la Cámara Alta. La ex miss Asturias ha recordado un mensaje que saltó a los medios de comunicación que el que fuera ministro de Fomento dirigió a Koldo García, su ayudante: «¿A la de Gijón no la pueden contratar en Renfe, ADIF o alguna de sus subcontratas?». «Lo arreglo», respondió el ex aizcolari.

«He visto la conversación que se ha filtrado hablando de la de Gijón», ha apostillado Montes. Sin embargo, niega ese extremo: «Si ellos lo hicieron, fue a espaldas mía».

La ex miss Asturias se ampara en que «la empresa ratificó» esa versión, es decir, que la contrataron por su currículum: «Valoró mi experiencia laboral y que yo era apta para el trabajo».

De hecho, según Montes, Ábalos le recalcó que se apuntara sólo en las ofertas acordes a sus requisitos. Más tarde, le llamó por teléfono para comentarle que había tres empresas que estaban creciendo «muchísimo» y necesitaban muchos trabajadores, y una de estas sociedades es Logirail.

Concretamente, ha explicado que su trabajo consistía en ser «encargada de los trenes turísticos de lujo». Y ha recordado que esa elección se debía a que ella misma «había tenido una agencia y había sido encargada en una empresa durante seis años».

«Me estuvieron llamando a Santiago a prepararme, después fui a Llanera», ha narrado la ex miss Asturias. «Luego decidieron abrir una ofician en Gijón y yo pude optar ahí porque era la única que era de Gijón», ha declarado ante las preguntas de María Mar Caballero, senadora de Unión del Pueblo Navarro (UPN).

Además, también ha negado que nadie haya modificado su currículum, ya que el definitivo «es el mismo» que ella presentó: «No es falso». «Cuando yo me di cuenta, es lo que yo estudié», ha subrayado la ex trabajadora de Logirail.

«La entrevista me la hizo el gerente de Asturias y no tenía ni idea de quién era, a mí me trataba como una trabajadora más, como los muchos que entramos», ha declarado Montes ante el Senado. «Iba a trabajar y lo puedo demostrar», ha subrayado miss Asturias.

Vínculo con Ábalos

La asturiana dijo en una entrevista con este periódico y otros medios que no había mantenido una relación sentimental con Ábalos para después desdecirse y asegurar el pasado martes 23 de septiembre en el programa Código 10 emitido en Cuatro que sí habían mantenido una relación.

Claudia Montes asegura que tuvo una relación con José Luis Ábalos, sin embargo, le vio únicamente dos veces en persona. La primera fue en el mitín de Gijón en el que se conocieron y en el que Miss Asturias aprovechó para hacerse una foto con él y sus escoltas.

Posteriormente, Montes le visitó en su despacho del ministerio en un viaje que tuvo a Madrid para asistir a una formación de Logirail, la empresa en la que se la colocó.