La verdadera razón por la que Pedro Sánchez llevó sus gafas de 300 euros al Senado, según una experta

Pedro Sánchez compareció este jueves en el Senado, convocado para dar explicaciones por los pagos en efectivo en el PSOE, revelados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La sesión se prolongó durante cinco horas, y la intervención del presidente socialista estuvo plagada de evasivas, en numerosas ocasiones llegó a responder con un simple «no me consta», de inconcreciones y también de mentiras.

Una de las características que más llamó la atención de la declaración del presidente del Gobierno fueron sus gafas, unas Christian Dior modelo 2601 30, de estilo retro y fabricadas en Alemania en la década de los 80 y con un precio aproximado de 300 euros en el mercado de coleccionistas.

Más allá del diseño, la clave de estas gafas está en cómo Sánchez las utilizó durante su intervención. La analista Virginia Vargas Molinero ha detallado que cada gesto tuvo una «intención comunicativa específica»:

Sostener las gafas con la mano mientras hablaba servía para enfatizar ideas y mantener el ritmo del discurso.

servía para enfatizar ideas y mantener el ritmo del discurso. Subirlas o bajarlas por el puente de la nariz le permitía ganar segundos de pausa y evaluar las reacciones de su interlocutor.

le permitía ganar segundos de pausa y evaluar las reacciones de su interlocutor. Quitárselas en momentos concretos (por ejemplo, al responder a la oposición), ya que al hacer esto proyectaba autoridad y transparencia, eliminando una «barrera» visual entre él y las demás personas en la sala.

La experta insiste en que el gesto fue estratégico, no improvisado. En momentos de alta presión política, los líderes suelen recurrir a la «comunicación no verbal» para reforzar la «narrativa de control y credibilidad». En este caso, las gafas aportan un aire de seriedad, introspección y autoridad intelectual, cualidades que pueden ser percibidas de forma positiva.

Aunque se desconoce cuál es el problema de visión del presidente del Gobierno, sí que podría padecer una presbicia o tener la vista cansada, ya que cuando se dirigió a los senadores se las quitó.

Para completar su look, Sánchez optó por una corbata que estrenó el pasado mes de marzo. Un complemento masculino que no compró en una marca low cost, sino en García Madrid, y por la que pagó 75 euros, pese a que animó a los españoles a reducir el uso de la misma para luchar contra el cambio climático.