El senador del PP a Sánchez: «Mientras yo estaba intubado en la UCI, sus nº 2 y 3 se hacían de oro»

La comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación del Senado que indaga sobre la trama del PSOE, ha contado con uno de sus puntos álgidos en el enfrentamiento entre el propio jefe del Ejecutivo y el senador del PP, Alejo Miranda de Larra, encargado de interpelarle. El dirigente popular se ha dirigido a Sánchez y le ha contado que es víctima del covid. «Mientras yo estaba intubado en la UCI, sus nº 2 y 3 se hacían de oro», le ha recriminado, antes de preguntarle si se avergüenza de José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García.

«Usted a mí no me conoce de nada. Bueno, quizás me conozca por lo que le han pasado de mí sus 948 asesores, o lo que le hayan podido contar sus 22 ministros», ha iniciado Miranda de Larra, mencionando también «lo que le hayan podido contar sus fontaneras».

El senador popular, descrito como «incisivo» por parte de su formación y como ha quedado mostrado este jueves en el Senado, le ha relatado su tortuosa experiencia a Sánchez. «Yo no sólo soy la persona que le va a hacer hoy preguntas, soy también una víctima del covid que hace 5 años estaba en una UCI, boca abajo, sedado e intubado, conectada su vida a un respirador que respiraba por mí».

«Me gustaría que hoy cuando me mire y cuando responda sobre su corrupción se acuerde de que mientras algunas personas agonizábamos en las UCI, sus compañeros de partido, sus compañeros de Peugeot, su número dos y su número tres, en quiénes ustedes confió, estaban intentando hacerse de oro a costa del sufrimiento de muchas personas», ha recriminado Alejo Miranda al presidente del Gobierno, antes de realizarle una pregunta, la primera de su interrogatorio.

«¿Se avergüenza usted de Koldo, Ábalos y Cerdán?», le ha requerido el dirigente del PP, a lo que el presidente del Gobierno ha reconocido «la decepción» y continuado con evasivas y referencias a la circunscripción de Miranda a la Comunidad de Madrid presidida por Isabel Díaz Ayuso.

Alejo Miranda ha sido el senador elegido por el Partido Popular para interrogar a Pedro Sánchez este jueves en la comisión del Senado, en una decisión que no se ha hecho pública hasta última hora. Miranda ya había dirigido investigaciones clave como en las comparecencias del actual ministro de Transportes, Óscar Puente, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, o la presidenta de Navarra, María Chivite.