Alejo Miranda, el incisivo senador del PP que acorraló a Sánchez: «¿Es capaz de contestar alguna verdad?»

El senador del Partido Popular, Alejo Miranda de Larra, ha reprendido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para que diga la verdad durante su comparecencia en la comisión del caso Koldo que se lleva a cabo en el Senado. «¿Es capaz de contestar alguna verdad?», le ha recriminado el portavoz popular en más de una ocasión ante las negativas del presidente del Gobierno de responder a sus interrogantes.

«Señor presidente, conteste, ¿es capaz de contestar alguna?», le ha cuestionado de manera inquisitiva el senador del PP. «¿Es capaz de contestar alguna verdad? Inténtelo, a ver si es posible que diga alguna verdad, inténtelo», ha proseguido el popular mientras mantenía un rifirrafe con el propio presidente Sánchez. Ante sus negativas y en un tono airado, Miranda de Larra le ha invitado a expresarse finalmente con un «¡venga, ánimo!».

El motivo de la disputa ha venido precedido de los interrogantes del senador del PP al presidente Sánchez al respecto de dónde residía su hermano, David Sánchez -investigado en un juzgado de Badajoz por la presunta comisión de delitos contra la Hacienda pública-. También le ha repreguntado en hasta tres ocasiones si se arrepentía o no de colocar al ex ministro José Luis Ábalos al frente del Estado de Alarma por la pandemia.

Sánchez, en todas estas circunstancias, se ha negado a responder de manera concreta con un «sí» o un «no» al portavoz popular en la comisión del caso Koldo que, desde hace 20 meses, se viene desarrollando en el Senado y por la que, además, ya son más de 80 las personas que han sido citadas a declarar.

En su intervención, el senador del PP ha preguntado al líder del Ejecutivo para que respondiera de manera clara y lacónica a si su hermano residía en la ciudad portuguesa de Elvas. «¿Vivía su hermano en Elvas? Sí o no, señor Sánchez», le ha inquirido el senador popular.

La pregunta, ante la negativa de una respuesta por parte del presidente del Gobierno, ha sido repetida por el senador del PP hasta en cinco ocasiones. Sánchez, en todas ellas, se ha negado a responder. Tras el fracaso en su insistencia, el propio presidente de la Mesa de la comisión de investigación se ha visto obligado a ceder en favor del líder socialista del Gobierno si no quería responder a los interrogantes del portavoz del PP.

Acto seguido, Miranda de Larra ha proseguido en su papel para interrogar a Sánchez. «A usted le duele la verdad, entiendo señor Sánchez que hoy se avergüence de su hermano, a usted le duele la verdad y hoy lo estamos viendo, es el primer compareciente que que no se atreve a responder a una pregunta muy clara y muy directa», ha dicho.

La bronca entre ambos ha proseguido hasta que el senador popular le ha reprendido sobre los motivos del cese del ex ministro Ábalos. «¿Le cesó usted por corrupción?», ha señalado el del PP, sin éxito para allanar si el que fuera número tres del PSOE y hombre de la máxima confianza de Sánchez en el PSOE fue cesado por su corrupción dentro del Gobierno o dentro del partido.

Sánchez, que ha seguido sin responder a las preguntas del PP, también se ha negado a dar luz sobre si, tal y como informaron varios medios de comunicación, fue advertido por el ex gerente de los socialistas, Mariano Moreno Pavón, sobre los presuntos «gastos excesivos» de Ábalos.