El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha demostrado este jueves en su comparecencia en la comisión de investigación del Senado que conoce bien cómo funciona el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) dirigido por el socialista José Félix Tezanos. «Las encuestas son un instrumento más de propaganda», ha dicho el jefe del Ejecutivo sobre los sondeos, aunque en su caso, acusando al Partido Popular de tenerlos a su «servicio».

Como respuesta a una interpelación del senador de EH Bildu, Gorka Elejabarrieta, el presidente del Gobierno se ha retrotraído dos años y asegurado que «en el año 2023» antes de las elecciones del 23-J, en el Partido Popular «se repartían ya las carteras de ministros y ministras».

«Porque, efectivamente, las encuestas son un instrumento más de propaganda, en este caso al servicio del Partido Popular», ha añadido Sánchez, quien no salió vencedor de unas elecciones que ganó el PP de Alberto Núñez Feijóo, si bien el PSOE pudo gobernar debido a los pactos con comunistas, separatistas vascos y catalanes, entre ellos Junts, quienes recientemente han roto el denominado acuerdo de Bruselas que propició la investidura.

Sánchez habla de «instrumento de propaganda» para hablar de las encuestas cuando el CIS, que en su página web se reconoce como «organismo autónomo adscrito al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes», por ende, al Gobierno de Sánchez, «que tiene por finalidad el estudio científico de la sociedad española».

En los últimos sondeos del CIS, el habitual dominio de Pedro Sánchez y el PSOE de cara a las próximas elecciones se ha agrandado, sobre todo en comparación con su máxima competencia, el Partido Popular. Tezanos, afiliado a la formación socialista desde 1973 y que abandonó en 2018 la Ejecutiva Federal para presidir el Centro de Investigaciones Sociológicas, se pasó de cocina con los datos de octubre y concede 15 puntos de ventaja a Sánchez sobre el PP, al que Vox pisaría los talones.