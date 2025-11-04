Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, afirmó en rueda de prensa tras una reunión del Consejo de Ministros que Koldo García no le dio indicaciones ni él transmitió «ninguna orden» al asesor de José Luis Ábalos para contactar con «ninguna empresa» durante la pandemia. Sin embargo, el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil demuestra que el entonces presidente de Canarias se involucró personalmente en contratar a Soluciones de Gestión.

Así se refleja en el audio que Torres le envió a Koldo, en el que decía que su Gobierno tenía que darse prisa para pagar las mascarillas. En el mismo, el actual ministro del Gobierno de Pedro Sánchez asegura que lleva «desde el viernes y ayer incluso con el consejero centrado en este asunto».

«Hay resistencia de Ana no a pagar esa factura, sino a hacer los abonos sin las comprobaciones de las validaciones, porque hay un conjunto de empresas que tienen dificultades. Yo la he trasladado la excepcionalidad de esta factura», comenta Torres a Koldo.

En la mencionada rueda de prensa del Consejo de Ministros, Torres deja claro que «el propio Koldo García» había afirmado «que no contactó conmigo para la compra de esta empresa». «Por tanto dejar bien claro que ni hubo indicaciones a mí, porque no las hubiera aceptado, ni hubo ninguna orden por mi parte para que se contactara en ningún caso con ninguna empresa durante la época de la pandemia», añadió el ministro y ex presidente de Canarias.

Ángel Víctor Torres, además, confiesa en el audio que se desprende del informe de la UCO que se reunió con uno de los empresarios de la trama. «Hablaré hoy con la persona que conocí el otro día en el restaurante, estate tranquilo que estoy haciendo todos los esfuerzos», dice.

Relación entre Torres y Aldama

«Yo lo que tengo que decir con claridad es que yo no tengo ninguna relación con el señor Aldama». Estas palabras de Ángel Víctor Torres en su comparecencia en la comisión de investigación del Senado que investiga la trama del PSOE le colocan en el disparadero, después de que la UCO, a través del informe al que ha tenido acceso OKDIARIO, apunte a una reunión entre ambos para abordar el cobro de mascarillas.

«Soy Víctor de Air Europa, estuvimos ayer un momento por la tarde», le comunica Aldama al actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, entonces presidente de Canarias, a través de un mensaje. «Le digo por si quiere que le pase su teléfono y hablan con ellos por si tiene interés en adquirirlos», añade el empresario. Si bien la UCO no refleja que haya contestación por parte de Torres, si establece el contacto y la relación que el ministro negó en el Senado.