Torres amenazó con «llamar a Pedro» si Illa no permitía los tests de antígenos que interesaban a la trama

«Me pide Illa una semana para lo de los antígenos. Se lo doy. Y ahora poniendo pegas. Yo no puedo retrasar más esa decisión. Lo llamaré en media hora, pero si no se resuelve tendrá que intervenir Ábalos o Pedro». Así habló por teléfono el 30 de noviembre de 2020 el entonces presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, con Koldo García, asesor de José Luis Ábalos en Transportes y mediador en el suministro de material sanitario a Canarias por parte de la trama que investiga el Tribunal Supremo.

Esta conversación figura entre las conversaciones intervenidas por la Guardia Civil en el último informe sobre Ángel Víctor Torres remitido al Supremo. «Llamo a Pedro?», llegó a preguntar Torres a Koldo tras exponerle el problema que tenía con Illa, a lo que éste le respondió: «Llama primero a José ahora por favor».

Según el relato de la UCO, el 17 de agosto de 2020, Koldo envió un audio de WhatsApp a Torres «en el cual le presentaba a Megalab, como un laboratorio completamente introducido en Canarias, y que había ideado un protocolo de pruebas PCR para facilitar vuelos seguros del virus».

«Presidente, perdone que… Ángel, mira perdona que te moleste, solamente dos cosas que… bueno… la primera es que ya han cobrado los cinco millones, ya los tienen en cuenta ahora mismo a las 9 de la mañana cargados (…) La tercera unos laboratorios que se llaman Megalab que están totalmente in… introducidos en Canarias (sic). Se les ha ocurrido una idea de un protocolo con PCR ¿vale? Que es muy interesante. Estuvimos hablando con ellos Transporte (sic), también el jefe de gabinete. Tiene conocimiento el ministro (…) Creo que interesaría muchísimo a Canarias. Me gustaría comentártelo o que los recibieras para que te lo expliquen porque creo que es cojonudo y bueno, opinamos lo mismo, y la primera debería de ser Canarias».

Finalmente, el Servicio Canario de Salud adjudicó tres contratos a la empresa Eurofins Megalab, formalizados en diciembre de 2020 por 5,3 millones. Aquí se incluyó también el suministro de test de antígenos que el Gobierno de Torres querían que fuera suficientes para acceder a las islas, sobre todo, pensando en el turismo. Sin embargo, desde el Gobierno central, con Illa como ministro de Sanidad, se insistía en la necesidad que las pruebas fueran del tipo PCR, no antígenos.

«¡No hay puta manera con Illa!», llegó a decir Torres en noviembre de 2020 quejándose de la postura del ministro de Sanidad para no aceptar los antígenos. «Si quiere que yo sea un Page, un Lambán, o un tocahuevos, pues será por tíos como Illa», advirtió el líder del PSOE canario a Koldo haciendo alusión a los barones críticos con Pedro Sánchez.

Reunión con Sánchez

No es esta la única alusión al presidente del Gobierno que aparece en las conversaciones entre Torres y Koldo. También relata la UCO que el 5 de diciembre, el entonces jefe del Ejecutivo canario informó a Koldo que pretendía mantener «una reunión a la que asista Pedro

Sánchez, José Luis Ábalos y Salvador Illa, preguntándole qué le

parece, contestando Koldo positivamente».

Posteriormente, Torres dijo a Koldo que enviaría un mensaje al presidente del Gobierno y le pidió que Ábalos le echase una mano para cerrar la reunión. Finalmente, el presidente canario informó a KOLDO de que ya estaba en el avión y que se vería «mañana», por el 6 de diciembre de 2020. A su llegada a Madrid, Torres informó a Koldo de que «no envió el mensaje a Pedro Sánchez» añadiendo: «Si surge la reunión, mejor».