Luis Enrique sufre un accidente de bicicleta, es trasladado a urgencias y será operado por una fractura
Fue trasladado a urgencias tras sufrir un accidente
Donnarumma no se olvida de Luis Enrique: «¿Decepcionado con él? Me quedo el cariño de mis compañeros»
Luis Enrique ha sufrido este viernes un accidente en bicicleta y ha tenido que ser trasladado en París a urgencias para ser operado de una fractura de clavícula. El París Saint-Germain lo ha comunicado a través de sus redes sociales, añadiendo que aportará más información «próximamente».
Comunicado del PSG
Tras sufrir una caída en bicicleta este viernes, el entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, fue trasladado a urgencias y será operado de una fractura de clavícula. El Paris Saint-Germain expresa su total apoyo a Luis Enrique y le desea una pronta recuperación. El club proporcionará más información próximamente.
Comentar
Consulta aquí la política de comentarios