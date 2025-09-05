Este viernes

Luis Enrique sufre un accidente de bicicleta, es trasladado a urgencias y será operado por una fractura

Fue trasladado a urgencias tras sufrir un accidente

Donnarumma no se olvida de Luis Enrique: «¿Decepcionado con él? Me quedo el cariño de mis compañeros»

Luis Enrique
Luis Enrique durante un partido con el PSG (Getty)
Luis Enrique ha sufrido este viernes un accidente en bicicleta y ha tenido que ser trasladado en París a urgencias para ser operado de una fractura de clavícula. El París Saint-Germain lo ha comunicado a través de sus redes sociales, añadiendo que aportará más información «próximamente».

Comunicado del PSG

Tras sufrir una caída en bicicleta este viernes, el entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, fue trasladado a urgencias y será operado de una fractura de clavícula. El Paris Saint-Germain expresa su total apoyo a Luis Enrique y le desea una pronta recuperación. El club proporcionará más información próximamente.

