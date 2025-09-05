Luis Enrique sufre un accidente de bicicleta, es trasladado a urgencias y será operado por una fractura

Luis Enrique ha sufrido este viernes un accidente en bicicleta y ha tenido que ser trasladado en París a urgencias para ser operado de una fractura de clavícula. El París Saint-Germain lo ha comunicado a través de sus redes sociales, añadiendo que aportará más información «próximamente».

Comunicado del PSG

Tras sufrir una caída en bicicleta este viernes, el entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, fue trasladado a urgencias y será operado de una fractura de clavícula. El Paris Saint-Germain expresa su total apoyo a Luis Enrique y le desea una pronta recuperación. El club proporcionará más información próximamente.