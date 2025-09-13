Luis Enrique reaparece por primera vez tras su accidente de bicicleta

Luis Enrique ha vuelto a aparecer 48 horas después de que recibiese el alta hospitalaria tras operarse de la clavícula. El técnico asturiano sufrió un accidente con su bicicleta el pasado viernes y tuvo que acudir a urgencias después de haber sufrido una fractura.

Sin embargo, las ganas de volver a Luis no le impedido volver a ponerse a trabajar con la vista puesta en el primer partido de la Champions, donde deberá defender el título de campeón. Este sábado acudió a la ciudad deportiva de Poissy después de haber descansado esta última semana por el parón de selecciones.

Eso hace que el PSG tenga buenas noticias para que su entrenador esté en el banquillo este domingo en el partido de Ligue 1 ante el Lens. Un suspiro después de que el equipo parisino perdiese a piezas importantes como Ousmane Dembélé y Desire Doué.