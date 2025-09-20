Valverde se siente perdido

Federico Valverde no se encuentra cómodo en el centro del campo. El uruguayo siente que no es capaz de localizar su sitio. No se encuentra y lo está sufriendo en estos cinco primeros partidos de la temporada. El charrúa percibe que no puede caer a la banda derecha, porque siempre hay un jugador en esa posición, ya sea Mastantuono o Brahim. También tiene claro que no puede retrasarse, donde Tchouaméni domina su parcela. Y si ataca por el centro, se topa con Arda Güler. Está incómodo y enfadado consigo mismo porque sabe que esta situación no le permite mostrar su mejor versión y le lleva a pasar desapercibido en los partidos, pero también porque nadie parece capaz de darle una solución.

Valverde tiene que encontrar su posición. Si bien es cierto que donde más brilló en el Real Madrid fue cayendo a la banda derecha en la temporada 2021-2022, cuando se desplazó más al centro también creció. Sin embargo, ahora no logra sentirse cómodo. Así las cosas, espera más pronto que tarde volver a ser determinante. Nadie duda de su nivel ni de su entrega, pero el equipo necesita que sea más protagonista dentro de los partidos.

Cuenta con la confianza de Xabi

Valverde es un jugador diferencial dentro y fuera del campo, donde cada vez ejerce más liderazgo. De hecho, este curso ha pasado de ser el cuarto al segundo capitán madridista, sólo por detrás de Carvajal, lo que lo convierte, con derecho propio, en uno de los pesos pesados del vestuario.

Valverde está feliz con Xabi, como Xabi está feliz con Valverde. El mediocentro está convencido de que el entrenador vasco sacará lo mejor de él y le transmitirá la confianza que, para el charrúa, es fundamental. Ambos tienen una gran química, se entienden y trabajan muy bien juntos, algo de lo que, sin duda, se beneficiará el Real Madrid. Ahora, sólo les queda dar con la tecla.

La posición de lateral es cosa del pasado

Por otro lado, donde no volverá Valverde salvo en una situación de máxima urgencia, será al lateral derecho. El segundo capitán madridista ya dejó claro tras el duelo contra el Marsella que le había expresado a Xabi que no le gusta jugar en defensa. Ahora ha sido el propio entrenador el que lo ha confirmado ante los medios de comunicación.

«Nunca y garantizar es complicado en el fútbol. Fede jugará en el centro del campo, que es su posición. El otro día le dio al equipo lo que necesitaba y colectivamente estuvo muy generoso. Es fundamental en el sistema y ojalá no tenga que jugar en el lateral derecho, pero no se puede decir que nunca lo hará», explicó el donostiarra.