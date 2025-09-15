Tchouaméni y el arbitraje de Gil Manzano: «Toda la gente ha visto lo que ha pasado…»

Aurélien Tchouaméni atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrenta a Real Madrid y Olympique de Marsella en la primera jornada de la fase liga de la Champions. Los blancos buscan empezar con buen pie ante el conjunto galo su andadura en la máxima competición continental. El francés es uno de los intocables de Xabi Alonso.

«El compromiso y jugar con confianza. Será muy importante empezar con buen pie», comenzó el galo. «Queremos ganar cada partido y si lo hacemos acabaremos entre los ocho primeros. El partido de mañana es lo más importante», añadió.

Sobre los árbitros, el francés dijo lo siguiente: «Los árbitros intentan hacer lo máximo. Lo más importante es ganar el partido, lo hemos hecho y no tengo nada que decir. Toda la gente ha visto lo que ha pasado y tenemos que mirar hacia adelante».

«Con Ancelotti hemos ganado muchos títulos. Es uno de los mejores de la historia. Xabi está haciendo otras cosas, tiene otra metodología y estamos mejorando cada partido. Hay que seguir así para ganar encuentros», comentó.

Sobre como se le valora en Francia, fue claro: «No creo que me valoren poco. Mi trabajo es jugar para ganar partidos y títulos. Igual hay gente a la que no le guste que haga mi trabajo como debo. Lo más importante es que mis compañeros estén orgullosos, mi entrenador, mi club. No pienso más en lo demás».

«Con Xabi desde el principio estamos ganando y creo que he mejorado individualmente y también como equipo. Intento jugar a mi nivel y ayudar al equipo al máximo. Vamos a seguir haciéndolo. Queremos ganar todos los partidos», explicó.

«No puedo contar que entrenamos delante de los rivales, pero hay cambios, distintas metodologías. Hay jugadores que han cambiado de posición. Al Marsella le conozco. Nos pondrá en problemas, son jugadores con mucho nivel. Tenemos que demostrar que es un equipo potente», comentó a la hora de comparar a Xabi y Ancelotti.

Tchouaméni explicó como gestiona la presión: «Cuando juegas en el Madrid, tenemos presión todo el tiempo. No hay más. Cada temporada tenemos que ganar todos los títulos. Vamos a dar todo, seguro, e intentar ganar títulos. El año pasado no ganamos mucho y espero ganar más este año».

También habló de Mbappé: «La verdad es que el año pasado Kylian ya marcó un montón de goles y sigue haciéndolo esta temporada. Como equipo, hemos mejorado y podemos ganar partidos. Kylian juega a un nivel increíble como todas las temporadas. Con él tenemos más opciones de ganar».