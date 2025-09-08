Tchouaméni se deshace en elogios hacia Xabi Alonso: «Sus nuevas ideas encajan bien conmigo»

Aurélien Tchouaméni se ha pronunciado durante la concentración con Francia sobre la llegada de Xabi Alonso al Real Madrid. El centrocampista ha celebrado las «nuevas ideas y principios» que ha traído su nuevo técnico en el Real Madrid y afirma que le están ayudando a mantener el buen rendimiento que tenía «desde hace bastante tiempo». También ha hablado sobre Kylian Mbappé, al que ya ve adaptado a «su nueva vida» tras su primer año en la capital española.

«Xabi tiene nuevas ideas y nuevos principios que encajan bien conmigo. Durante la temporada pasada hubo momentos en los que jugaba un poco más retrasado, lo que me permitió desarrollar mis habilidades» ha señalado Tchouaméni este lunes en la rueda de prensa previa al partido que les medirá a Islandia, clasificatorio para el Mundial 2026.

Sobre su buen arranque de temporada, reconoció que «las cosas van bien», pero advirtió que está teniendo «un buen rendimiento» con el conjunto madridista «desde hace bastante tiempo». «Lo más importante para mí es concentrarme en el próximo partido, ayudar a mis compañeros lo máximo posible y luego ganar partidos», ha destacado.

Tchouaméni destacó en el último encuentro de Francia por darle un excelente pase a Kylian Mbappé, que marcó el gol que cerraba la victoria de los galos ante Ucrania. El centrocampista madridista ha apuntado directamente a Kroos y Modric como buenos maestros, tras los años que compartieron en el conjunto blanco. «Me entrenaron bien», ha destacado. «Siempre he tenido buena habilidad para el pase, a veces la demuestro más que otras. Tengo la capacidad de dar esos pases», ha revelado.

Preguntado por el buen momento también de Mbappé, Tchouaméni ha señalado que seguramente se deba a que «se está adaptando cada vez mejor a su nueva vida» porque tuvo que vivir «muchos cambios» tras su salida del PSG: «Siempre ha estado alegre, ya sea con nosotros, con la selección o incluso en el club. Sabemos que es un jugador de altísima calidad y cuando juega a ese nivel, obviamente nos da aún más oportunidades de ganar».