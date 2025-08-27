Tchouaméni se convierte en imprescindible

Aurélien Tchouaméni se ha convertido en el jefe del Real Madrid sobre el terreno de juego, la auténtica prolongación de Xabi Alonso en el césped. Su inteligencia táctica y su manera de interpretar el juego lo convierten en una pieza fundamental en el esquema del técnico donostiarra, que tiene claro que el francés es capital tanto en su posición natural de mediocentro como cuando debe retrasar su posición para actuar como central. Juegue donde juegue, marca diferencias y es un futbolista intocable.

El francés es esencial tanto en la faceta defensiva como en la ofensiva, con un peso mucho mayor al que tenía en la etapa de Ancelotti. Ante el Oviedo fue el segundo jugador que más balones recuperó, solo por detrás de Huijsen, y además se situó como el tercero en número de intervenciones. Datos que reflejan su creciente importancia en la construcción del juego blanco y su influencia en el equipo.

Fuera del campo, Tchouaméni también destaca. Es un futbolista con carisma, personalidad y liderazgo, cualidades que ha mostrado desde su llegada al Real Madrid y que ahora Xabi Alonso ha podido comprobar de primera mano. Un seguro para el conjunto blanco y una figura indiscutible en los planes del nuevo entrenador.

Intocable también en los despachos

La condición de intocable de Tchouaméni no se limita al vestuario. Desde la directiva madridista la postura es tajante: cada vez que alguien ha preguntado por él, la respuesta ha sido la misma: «No negociamos».

El pasado verano, clubes de la Premier League, con el Liverpool a la cabeza, presentaron ofertas muy importantes, pero el Real Madrid ni siquiera se sentó a escuchar. La inversión de 80 millones de euros que el club hizo hace tres veranos por el francés, unida a la confianza ciega en su talento, refuerza la idea de que no está en venta.

Incluso en los momentos más complicados, cuando recibió críticas y silbidos en el Santiago Bernabéu, la entidad siempre mantuvo su fe en él. Ahora, que el estadio se rinde a su fútbol, el Real Madrid tiene claro que Tchouaméni es presente y futuro. Este verano, aunque han vuelto a llamar a su puerta, la respuesta será la misma: el francés no se toca.