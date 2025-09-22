Xabi Alonso: «¿Las pocas amarillas a los rivales? Los datos son los datos»

Xabi Alonso compareció ante los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrenta este martes a las 21:30 horas en el Ciudad de Valencia a Levante y Real Madrid. Los blancos buscarán seguir líderes e invictos en la Liga ante un conjunto valenciano que llega a este encuentro tras golear al Girona en Montilivi. El nombre propio de la rueda de prensa fue, otra vez, Vinicius.

«Cualquier salida es complicada y son competitivos, como lo es su entrenador. Mañana deberemos hacer muchas cosas bien: jugar con calidad, ritmo y concentración», comenzó el entrenador del Real Madrid.

Sobre el Balón de Oro, comentó lo siguiente: «Veremos qué es lo que pasa. Veo mucho fútbol, pero no estoy en el jurado y no tengo que votar. Veremos después de la gala quién se lo lleva, pero yo pienso en el Levante».

«Estamos mejor y en el camino. Podemos mejorar, hay que ser más constantes en la repetición. El otro día hicimos un partido serio y solvente. Sólo llevamos seis partidos y tenemos que tener ambición. Queremos ganar muchos puntos y para eso hay que ganar muchos partidos», aseguró.

«Yo he sido jugador y cuando me cambiaban no era el momento más feliz. Lo llevo con naturalidad y me gusta estar cerca de los jugadores. No hago una gran bola», explicó sobre el enfado de Vinicius al ser cambiado contra el Espanyol. «Tras el partido todos los jugadores estaban contentos cuando hablé con ellos. Lo que necesitamos es hacer equipo. Todos los jugadores entienden el rol», añadió. Para finalizar sobre Vinicius, dijo lo siguiente: «Estoy contento con lo que está haciendo y estamos empezando. Queda mucho y debe sentirse importante».

Xabi Alonso se mostró muy feliz por el rendimiento de Álvaro Carreras: «Era optimista, pero su personalidad y lo competitivo que es me ha sorprendido gratamente. Comete muy pocos errores y tiene una gran mentalidad. Es sorprendente el impacto tan instantáneo que ha tenido. También tenemos a Fran, David y Ferland para esa posición. Pero su rendimiento está siendo excelente».

«Podrían ser titulares, han entrado en la convocatoria», aseguró sobre la opción de que Bellingham o Camavinga empiecen de inicio. Sobre el rendimiento de su Real Madrid, dijo lo siguiente: «Los resultados ayudan a tener confianza en el camino. Pero no hay secretos. Tener al equipo unido. Debe jugar de manera colectiva para que todos se beneficien de ello».

A la hora de elegir un tridente ofensivo, no se pudo mojar: «Esta es complicada de responder, me metería en un problema. Estoy contento y necesitamos a todos. Debemos evolucionar en algunas facetas, eso está claro. Pero hay una base que se está construyendo y va a ser sólida para lo que queda de temporada. Alguno podía llevar más goles, otros esperan el primero… pero todos están con ganas».

También habló de lo que espera de Camavinga: «Estoy un poco expectante con él, porque lleva poco tiempo. Le conozco de haberlo visto, de cómo interpreta el juego. Tiene un potencial enorme, muchísimas cualidades y dentro del proyecto hay un hueco para él. Tiene ganas, buena voluntad».

«El otro día nos costó encontrar más en el último tercio, pero hemos hablado, intentando corregir lo que podemos hacer. Hay que preparar todas las fases de un partido. Los datos son datos, pero la interpretación puede ser diferente», aseguró. Sobre no asistir al Balón de Oro, fue claro: «Nosotros estamos centrados en el partido contra el Levante. Queremos hacer muchos puntos y estamos en eso».

Sobre lo que necesita el Real Madrid para que el rival vea una amarilla, sonrió y no se mojó: «Los datos son los datos». Para finalizar, habló del reparto de minutos: «Son importantes y sólo llevamos seis partidos. Habrá un momento para todo y entrarán en las rotaciones. No me preguntes cuándo… pero lo harán. Hasta ahora llevamos un periodo corto. Veremos con más tiempo».