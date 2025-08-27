Espectacular: así luce la fachada Bernabéu en una prueba de proyecciones

Los exteriores del Santiago Bernabéu se van pareciendo a lo que el Real Madrid prometió hace algunos años cuando presentó la espectacular remodelación de su estadio. En la noche de este lunes, la fachada del templo madridista lució increíble gracias a un ensayo con proyecciones LED de imágenes icónicas en el club como la decimoquinta Champions o de algunos de sus jugadores como Kylian Mbappé celebrando goles.