Terminando octubre, Xabi Alonso, poco a poco, empieza a encontrar su equipo y, sobre todo, sus hombres fuertes. Su línea de seguridad. En definitiva, su columna vertebral. El donostiarra tiene cuatro jugadores clave para su idea de juego: Courtois, Militao, Tchouaméni y Mbappé. El resto es importante, obvio, pero estos cuatro futbolistas están un escalón por encima del resto en importancia a la hora de confeccionar un once. Todo circula alrededor de ellos.

Courtois no se rota

Courtois es un pilar fundamental para Xabi Alonso porque el donostiarra sabe que cuenta en su plantilla con el mejor portero del mundo. Un guardameta que da puntos y sostiene al equipo en momentos delicados. También un referente y capitán que da un paso al frente y dice las cosas claras en el vestuario cuando lo estima oportuno. Para el vasco es tan importante que, a riesgo de ser injusto con Lunin, la realidad es que el ucraniano tiene muy pocas opciones de jugar, puesto que el belga es intocable. Se acabaron las rotaciones bajo palos, algo que Ancelotti sí llevaba a cabo en contadas ocasiones.

Militao es el jefe

El líder de la defensa, sin discusión, es Militao. Es el jefe, y Xabi Alonso celebra cada vez que tiene ocasión que haya regresado a este gran nivel tras su última y grave lesión de rodilla. El brasileño es un jugador fundamental en el centro de la zaga a la hora de defender, de ayudar a un Huijsen lleno de cualidades, al que todavía le queda margen de mejora, y en el momento de construir fútbol. Tiene una visión de juego al alcance de muy pocos.

Todos quieren a Tchouaméni

Mirando al centro del campo, el hombre que no se toca es Tchouaméni. Le pasaba a Ancelotti y le sucede a Xabi. Será más o menos criticado, pero para los entrenadores el francés es un jugador fundamental para dar equilibrio al equipo en la medular. Un futbolista capaz de sostener el centro del campo madridista y con una gran facilidad para reforzar la defensa cuando sea necesario.

El Real Madrid de Mbappé

Por último, la pieza final de esta columna vertebral de la que presume Xabi es Mbappé. Su crack. Su referente. Su jugador único. El líder de su Real Madrid. El juego madridista se mueve con el objetivo de que Kylian pueda marcar goles y, hasta el momento, lo están consiguiendo. El francés suma 16 dianas y dos asistencias en 13 partidos y está demostrando que, ahora sí, es el mejor jugador del mundo. Ha regresado a su mejor nivel y tanto Xabi como el club blanco lo celebran.