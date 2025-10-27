Así fue el fiestón del Real Madrid en el vestuario tras el Clásico: gritos, música y un mensaje de Mbappé

El Real Madrid disfrutó de lo lindo de su triunfo en el Clásico dentro del terreno de juego con una piña que no se veía desde hacía tiempo y en el vestuario del Santiago Bernabéu. El equipo revertió la situación de la pasada temporada tras perder los cuatro partidos contra el Barcelona logrando un triunfo por 2-1 en el primer duelo de esta temporada.

«Bien, bien, 5 puntos adelante, hay que seguir. El equipo bien, la energía del equipo top. Hay que seguir así, muy bien así», decía Mbappé mientras tomaba su asiento en el vestuario. El francés fue muy protagonista al anotar el primer gol del encuentro, ver cómo el VAR le anulaba un golazo y finalmente por fallar un penalti que hubiese establecido el 3-1 en el marcador.

Dentro del vestuario del Real Madrid hubo música, gritos y una gran alegría general reflejada en Huijsen y Bellingham dando saltos y chocando sus pechos. El madridismo sonríe como nunca tras un Clásico inolvidable.