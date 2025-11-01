Un doblete de Mbappé y un golazo de Bellingham destrozan al Valencia

Kylian Mbappé alargó su increíble racha de partidos seguidos marcando en Liga adelantando al Real Madrid en el minuto 19 de la jornada 11 contra el Valencia de penalti… y ya son ocho consecutivas viendo puerta. El francés, además, olvidó su fallo en el Clásico, donde Szczesny le sacó un paradón a su disparo desde la pena máxima, y abrió la lata en el Santiago Bernabéu este sábado.

Mbappé, que acababa de enseñar su Bota de Oro a la afición madridista por sus 31 dianas en la Liga 2024-24, celebró su gol número 12 y la proyección es una auténtica monstruosidad. El francés es el tercer jugador en la historia del Real Madrid que marca tantas jornadas de Liga seguidas tras hacerlo en su día Puskas y Cristiano Ronaldo.

El penalti vino de una mano de César Tárrega en el salto con Eder Militao, aunque Mbappé también sufrió un agarrón fortísimo de Diego López en la misma jugada que bien podría haber sido motivo de castigo. Busquets Ferrer y el VAR se centraron en la infracción anterior. 12 minutos más tarde, la conexión con Arda Güler volvió a manifestarse en el Bernabéu para hacer el 2-0.

Un golazo precioso de una técnica impresionante tanto del rematador como del asistente. Jude Bellingham inició el ataque con un gran pase entre líneas al turco, que se metió hasta línea de fondo y puso un centro con música a un Mbappé que posicionó el cuerpo de vicio para mandarla a la red con la izquierda. Partidazo a nivel de juego del Real Madrid con Kylian en su mejor versión y victoria encarrilada ya en la primera parte.

El inglés se unió a la fiesta justo antes del descanso con un auténtico golazo marca de la casa. Bellingham recibió escorado en la banda izquierda, hizo dos recortes y desde la frontal soltó un zapatazo seco que botó justo ante de Agirrezabala para establecer el 3-0 en el luminoso.