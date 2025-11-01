Mbappé ofreció la Bota de Oro al estadio Santiago Bernabéu

Kylian Mbappé fue el protagonista en los prolegómenos del que enfrentó en el estadio Santiago Bernabéu a Real Madrid y Valencia. Justo antes de que el balón echase a rodar, el francés mostró a todos los presentes la Bota de Oro que recibió el pasado viernes en el palco de honor del coliseo madridista. «Espero que ganemos muchos premios colectivos este año, que es lo importante. Es un grandísimo placer jugar en el Real Madrid, era mi sueño de niño. Lo más importante es el equipo, gracias a todo el club, médicos, staff, que me ayudan fuera y dentro del campo. Espero ganarla otra vez el próximo año», aseguró el delantero francés.

Mbappé, que también recibió el premio como mejor jugador de la Liga en el mes de octubre, enseñó la Bota de Oro a los presentes y se hizo una foto junto a todos sus compañeros.

Mbappé conquistó la Bota de Oro -un galardón que sólo contabiliza los goles anotados en las ligas nacionales, sin incluir Copas ni competiciones europeas- tras protagonizar un espectacular sprint final. El francés marcó nueve tantos en los últimos cinco partidos de Liga (dos al Celta, tres al Barcelona, uno al Mallorca, otro al Sevilla y dos más a la Real Sociedad). Con ese registro, superó a Robert Lewandowski (Barcelona) en la lucha por el Pichichi, que también terminó ganando, y a Gyökeres.

El delantero del Sporting de Portugal anotó más goles totales que Mbappé (39), pero los de la liga lusa tienen un coeficiente menor. En Portugal, cada gol se multiplica por 1,5 puntos, mientras que en España cada tanto vale 2 puntos, debido al nivel de dificultad de cada campeonato. En Inglaterra ocurre lo mismo: los goles también valen 2 puntos, por lo que el principal rival de Mbappé por esta Bota de Oro fue Salah.

Sin embargo, mientras Mbappé cerró la temporada con un tramo final arrollador, Salah -ya con la Premier decidida a favor del Liverpool- bajó su rendimiento. El egipcio solo marcó un gol en los últimos siete partidos de su equipo, lo que acabó por alejarlo de la pelea por el trofeo.

De este modo, el delantero francés se llevó la Bota de Oro 2025 con 62 puntos, por delante de Gyökeres (58,5) y Salah (56). El otro jugador de la Liga que logró meterse en el top 5 fue Lewandowski, que debido a una lesión no pudo competir hasta el final por el título de máximo goleador. El polaco terminó la temporada con 25 goles y 50 puntos.

Mbappé consiguió la Bota de Oro en su primera temporada con el Real Madrid, lo que otorga aún más mérito a su logro. Cerró la Liga con 31 goles, sucediendo a Harry Kane en el palmarés y convirtiéndose en el primer madridista que gana este premio individual en diez años: el último fue Cristiano Ronaldo en la temporada 2014/15. Mbappé es el tercer jugador del Real Madrid en conquistar la Bota de Oro, tras Hugo Sánchez (que la compartió en 1990 con Hristo Stoichkov) y Ronaldo.

Minuto de silencio por la abuela de Carvajal y Ochotorena

Además, el estadio Santiago Bernabéu guardó un respetuoso minuto de silencio por el fallecimiento de Julia Sánchez Herrera, abuela de Dani Carvajal, capitán del Real Madrid, y por José Manuel Ochotorena, ex portero del conjunto blanco, del Valencia y de la selección española.